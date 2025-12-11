Santo Domingo 0ºC / 0ºC
El Museo Monumento será inclusivo

El proyecto contempla intervenir las instalaciones del emblemático Monumento con elementos de accesibilidad física.

El Monumento de Santiago.

Como parte de su estrategia de inclusión de Personas con Discapacidad, La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP), anunció la adaptación de la infraestructura física del Museo Monumento a los Héroes de la Restauración, en Santiago, con estándares de accesibilidad, en el marco de un convenio con la Dirección General de Museos.

El proyecto contempla intervenir las instalaciones del emblemático Monumento con elementos de accesibilidad física, facilitando el desplazamiento desde el área exterior hasta las zonas internas del espacio, con el propósito de contribuir con un recorrido más seguro y autónomo para todos los visitantes, especialmente para personas con discapacidad o movilidad reducida.

