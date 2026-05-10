De la música al corazón: Fefita, Francisca, Adamari , JLo y otras famosas honran a las madres en su dia

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El Día de las Madres en Estados Unidos, Mexico y otras partes del mundo estuvo marcado por mensajes cargados de cariño y gratitud de figuras del arte y la comunicación, entre ellas la icónica acordeonista dominicana Fefita La Grande, la comunicadora Francisca , la actriz boricua Adamari López y la estrella internacional Jennifer López.

Fefita La Grande dedicó un saludo especial a sus hijas y sobrinas: “Mucho cariño, muy especialmente a esas tres madres, para Ivelisse y mis sobrinas. Feliz Día de las Madres americanas”, expresó la artista, resaltando el valor de la maternidad en su familia.

Fefita La Grande durante su actuación en Mao.

Por su parte, Francisca, conductora de Despierta América, compartió un mensaje dirigido a sus seguidoras: “Feliz día a todas las reinas que me siguen por aquí. Son maravillosas. No existe amor como el de mamá. Las admiro, las valoro, las entiendo y las respeto más que nunca. Cada una en su propia circunstancia está haciendo un trabajo increíble. Que tengan un día espectacular”.

Francisca

La actriz y presentadora Adamari López también se unió a la celebración con una fotografía junto a su hija Alaïa: “11 años celebrando este día y han sido los mejores años de mi vida. Gracias por permitirme ser tu mamá. ¡Te amo! Feliz día de las madres a todas, que hoy y todos los días las llenen de mucho amor”.

Adamari López y su hija

El mensaje más extenso y profundo llegó de la mano de Jennifer López, quien escribió un texto dedicado a su madre y a la experiencia de la maternidad:

"Tu color favorito es el púrpura. Te encanta comer pasteles y todo lo dulce. Tu risa ilumina toda la habitación con ese tono fuerte y alegre. Cuando bailas, todos tienen que detenerse y mirarte. Eres un rayo. Eres la persona a la que llamo en medio de la noche cuando estoy perdida y asustada y no puedo admitirlo a nadie más. Estos últimos 18 años he aprendido que ser madre es una serie de altibajos, donde a veces estás más cerca de tu hijo que de cualquier otro ser humano, y otras veces te sientes tan lejos que duele el corazón. No debió ser fácil todos esos años con tres hijas independientes que criaste para ser fuertes, inteligentes y decididas. Pero te amamos, mamá. Te amo, mamá. Te valoro hoy y todos los días. Feliz Día de las Madres”.