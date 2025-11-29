Nace Andrés Bello

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

1781

Venezuela. Andrés de Jesús María y José Bello López fue un filólogo, escritor, jurista y pedagogo venezolano. Considerado uno de los humanistas más importantes de América, nació en Caracas, Venezuela, el 29 de noviembre de 1781. Vivió en Chile donde redactó el “Código Civil”. Fue miembro honorario de la Real Academia Española.

Además realizó trabajos como: “Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos”. Murió en Santiago de Chile, el 15 de octubre de 1865.

TAL DÍA COMO HOY

1268

Empieza el Cónclave de 1268-71, el más largo de la historia (con una duración de 34 meses) que finalizó con la elección como papa a Gregorio X.

1560

En Roma, el papa Pío IV proclama la bula de convocatoria del Concilio de Trento.

1800

Francia adopta el metro como unidad básica de longitud. Se define como la diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano que pasa por París.

1803

Alemania. Nace Gottfried Semper, arquitecto alemán.

1869

Buenaventura Báez firma un tratado de anexión de la República Dominicana a Estados Unidos.

1929

Francia y la URSS firman un pacto de no agresión.