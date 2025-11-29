Hoy en la historia
Nace Andrés Bello
1781
Venezuela. Andrés de Jesús María y José Bello López fue un filólogo, escritor, jurista y pedagogo venezolano. Considerado uno de los humanistas más importantes de América, nació en Caracas, Venezuela, el 29 de noviembre de 1781. Vivió en Chile donde redactó el “Código Civil”. Fue miembro honorario de la Real Academia Española.
Además realizó trabajos como: “Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos”. Murió en Santiago de Chile, el 15 de octubre de 1865.
TAL DÍA COMO HOY
1268
Empieza el Cónclave de 1268-71, el más largo de la historia (con una duración de 34 meses) que finalizó con la elección como papa a Gregorio X.
1560
En Roma, el papa Pío IV proclama la bula de convocatoria del Concilio de Trento.
1800
Francia adopta el metro como unidad básica de longitud. Se define como la diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano que pasa por París.
1803
Alemania. Nace Gottfried Semper, arquitecto alemán.
1869
Buenaventura Báez firma un tratado de anexión de la República Dominicana a Estados Unidos.
1929
Francia y la URSS firman un pacto de no agresión.