Nace Auguste Rodin

1840

Francia. François-Auguste-René Rodin fue un escultor francés, considerado uno de los mejores retratistas en bronce y mármol de la historia de la escultura. Nació en París, Francia, el 12 de noviembre de 1840. En 1864 exhibió su primera obra “El hombre de la nariz rota”. Su reconocimiento llegó en 1877 con “La era de bronce”.

En 1880 comenzó a trabajar en las puertas del infierno, una puerta de bronce esculpida para el Museo de Artes Decorativas de París. Murió en Meudon, Francia, el 17 de noviembre de 1917.

Tal día como hoy

764

En China, tropas tibetanas ocuparon durante quince días Chang'an, la capital de China de la Dinastía Tang.

1555

En Inglaterra, el Parlamento restableció el catolicismo.

1838

En Nicaragua se promulga la abolición de la esclavitud con base a la Constitución Política del 12 de noviembre.

1842

Reino Unido. Nace John Strutt, físico británico que estableció la existencia de los gases nobles. Le otorgaron en 1904 el premio nobel de física.

1905

En Noruega se realiza un referéndum para elegir entre monarquía o república.

1936

Estados Unidos se inaugura el puente de la Bahía de San Francisco.