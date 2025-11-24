Nace Dale Carnegie

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Dale Carnegie, seudónimo de Dale Breckenridge Carnegie, fue un escritor norteamericano, pionero en el género de los libros de relaciones públicas, ventas y autoyuda. Nació en Marysville, Missouri, Estados Unidos, el 24 de noviembre de 1888.

En 1936 su obra “Cómo ganar amigos e influir sobre las personas”, se convirtió en un bestseller internacional.

Durante más de dos décadas dio a conocer sus ideas en conferencias y cursos. Murió en Forest Hills, Nueva York, el 1 de noviembre de 1955.

Tal día como hoy

380. En la actual Turquía, el emperador romano Teodosio hace su ingreso en Constantinopla.

469. En la ciudad de Roma, Anastasio II es nombrado papa.

1642. En el sur de Australia, los neerlandeses dirigidos por Abel Janzoon arriban a la isla de Tasmania.

1826. Italia. Nace Carlo Collodi, fue un escritor, humorista y periodista italiano, ampliamente conocido por su novela infantil “Las aventuras de Pinocho”.

1903. En China se abre el puerto comercial de Port Arthur, actual Lushun.

1918. Zagreb. En Agram, croatas, eslovenos y serbios proclaman su independencia.