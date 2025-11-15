Hoy en la historia
Nace José Reyes
1835
República Dominicana. José Rufino Reyes y Siancas fue un músico-compositor de la música del Himno Nacional Dominicano. Nació en Santo Domingo, el 15 de noviembre de 1835. Compuso mazurcas, valses, pasodobles y un himno. En 1882 llevó al pentagrama su himno.
Al año siguiente, lo estrenó el 16 de agosto en la celebración del aniversario de la Restauración de la República con letra de Emilio Prud ’Homme. Reyes murió el 31 de enero de 1905, sin ver oficializado el himno, que se logró el 3 de mayo de 1934.
Nace Claude Monet
1532
Perú. En las cercanías de Cajamarca los conquistadores españoles liderados por Hernando de Soto se encuentran por primera vez con el inca, Atahualpa.
1777
En Filadelfia, después de 16 meses de debate se aprueban los Artículos de la Confederación, por parte del Congreso Continental.
1808
En España se produce la batalla de Valmaseda.
1852
Egipto. Nace Tewfik Pasha, gobernador egipcio, sexto gobernante de la dinastía de Mehmet Alí.
1904
Panamá. En Ancón desembarcan los marines estadounidenses para invadir el país.
1906
Francia. En París la científica polaca Marie Curie da su primera lección en la Universidad Sorbonne.