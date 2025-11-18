Nace Louis Daguerre

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

1787

Francia. Louis-Jacques-Mandé Daguerre, fue pionero de la fotografía, tras inventar el daguerrotipo. Nació en Cormeilles-en-París, Francia, el 18 de noviembre de 1787.

Perfeccionó el experimento de Nicéphore Niépce, que con placas de betún de Judea dentro de una cámara oscura obtenía rudimentarias imágenes fotográficas tras horas de exposición. Consiguió sacar al mercado la cámara que bautizó con su nombre: Daguerrotipo. Murió en Bry-sur-Marne, Francia, el 10 de julio de 1851.

TAL DIA COMO HOY

401

Los Visigodos, liderados por el rey Alarico I, cruzan los Alpes e invaden el norte de Italia.

1517

En España, Carlos I llega a Valladolid, donde pronto se harán patentes las rivalidades entre la aristocracia flamenca y la española.

1738

Firma del Tratado de Viena de 1738, con el que acaba la llamada Guerra de sucesión polaca.

1828

Reino Unido. Nace John Langdon Haydon Down, médico británico y descubridor del síndrome de down.

1903

Panamá y Estados Unidos firman un tratado para la construcción del Canal de Panamá.

1918

Letonia declara su independencia.