Hoy en la historia
Nace Louis Daguerre
1787
Francia. Louis-Jacques-Mandé Daguerre, fue pionero de la fotografía, tras inventar el daguerrotipo. Nació en Cormeilles-en-París, Francia, el 18 de noviembre de 1787.
Perfeccionó el experimento de Nicéphore Niépce, que con placas de betún de Judea dentro de una cámara oscura obtenía rudimentarias imágenes fotográficas tras horas de exposición. Consiguió sacar al mercado la cámara que bautizó con su nombre: Daguerrotipo. Murió en Bry-sur-Marne, Francia, el 10 de julio de 1851.
TAL DIA COMO HOY
401
Los Visigodos, liderados por el rey Alarico I, cruzan los Alpes e invaden el norte de Italia.
1517
En España, Carlos I llega a Valladolid, donde pronto se harán patentes las rivalidades entre la aristocracia flamenca y la española.
1738
Firma del Tratado de Viena de 1738, con el que acaba la llamada Guerra de sucesión polaca.
1828
Reino Unido. Nace John Langdon Haydon Down, médico británico y descubridor del síndrome de down.
1903
Panamá y Estados Unidos firman un tratado para la construcción del Canal de Panamá.
1918
Letonia declara su independencia.