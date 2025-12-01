Nace el padre Billini

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

1837

República Dominicana. Francisco Xavier Billini Hernández fue un sacerdote, educador y filántropo dominicano. Nació en Santo Domingo, el 1 de diciembre de 1837. Se dedicó a la enseñanza y a obras de bien social. Fundó y dirigió el colegio San Luis Gonzaga. Fue vicario general de la Arquidiócesis de Santo Domingo, creó los periódicos “La Crónica” y “El amigo de los niños”. Fundó el primer asilo para enfermos mentales, un orfanato, la Escuela de Artes y Oficios, el hospital Padre Billini, y la Lotería de la Junta de la Caridad. Murió el 9 de marzo de 1890.

TAL DÍA COMO HOY

1347

A través de Mesina, Génova y Venecia, la Peste negra entra en Europa.

1640

En Portugal, los patriotas recuperan su independencia.

1821

En la isla de Santo Domingo (hoy República Dominicana), José Núñez de Cáceres firma el Acta de Independencia de la parte oriental de la isla, en lo que se registra como la Independencia Efímera.

1873

Imperio ruso. Nace Valeri Briúsov, poeta ruso. Fue uno de los fundadores del simbolismo ruso.

1879

En Cuba, el capitán general español Blanco pone fin a la Guerra Chiquita.

1977

En Venezuela se constituye la Corporación Petroquímica de Venezuela (Pequiven).