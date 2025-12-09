Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

1895

Nace “La Pasionaria”

España. Dolores Ibarruri Gómez, conocida como la “Pasionaria”, fue una política española, dirigente del Partido Comunista de España. Nació en Gallarta, Vizcaya, España, el 9 de diciembre de 1895. Fue una de los artífices del Sufragio Femenino en España, que permitió a las mujeres votar por primera vez en las elecciones de 1933. En la Guerra Civil Española recorrió el frente republicano con las consignas “no pasarán”.

Diputada al Congreso por Oviedo, vivió exiliada en Moscú. Murió en Madrid, España, el 12 de noviembre de 1989.

TAL DPIA COMO HOY

1759

Llega a Madrid, procedente de Nápoles, Carlos III, para hacerse cargo del trono de España.

1811

Colombia. En Tunja se proclama la República de Tunja y se promulga la primera constitución de Colombia.

1824

En el Perú se libra la Batalla de Ayacucho, último enfrentamiento importante entre los realistas y patriotas. Se asegura la independencia de América del Sur.?

1845

Estados Unidos. Nace Joel Chandler Harris, periodista y escritor estadounidense.

1851

Canadá. En Montreal se establece la primera asociación YMCA.

1905

Francia. En París se aprueba la ley de separación de la Iglesia y el Estado.