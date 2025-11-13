Nace Paúl Giudicelli

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

1921

República Dominicana. Paul Giudicelli fue un pintor dominicano considerado un maestro innovador de la pintura nacional. Nació en el Ingenio Porvenir, San Pedro de Macorís, el 13 de noviembre de 1921. Su obra es una síntesis de abstracción, expresionismo y geometrización, realizada con medios que eran inusuales en la pintura dominicana de la década del 1950 al 1960.

Su “Meditación sobre la Armadura de un Soldado” obtuvo el primer premio de pintura en la Bienal de 1963.

Murió en Santo Domingo en el 1965.

Tal día como hoy

1494

En las islas Canarias, los españoles derrotan a los guanches e invaden nuevamente la isla de Tenerife.

1523

México. De Tenochtitlán sale el conquistador español Pedro de Alvarado, lugarteniente de Hernán Cortés; le acompañan soldados e indios tlaxcaltecas rumbo a Guatemala.

1696

En La Habana se constituye el Cuerpo de Bomberos de Cuba.

1718

Inglaterra. Nace John Montagu, estadista inglés.

1860

En Perú se promulga la constitución de 1860, que será la de más larga duración de la historia de ese país.

1984

En Chile se funda el periódico “La Cuarta”.