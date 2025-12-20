Navidad dominicana: Fundación Sabores Dominicanos destaca el valor de la cocina tradicional

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Ejecutivos de la Fundación Sabores Dominicanos destacaron el papel central que ocupa la gastronomía tradicional en la celebración de la Navidad, al considerar que esta época del año representa una de las manifestaciones culinarias más ricas y

Los señores Bolívar Troncoso, Luis Marino López y Juan Febles, coinciden en que la mesa navideña constituye un espacio de encuentro, unión familiar y reafirmación de la identidad dominicana, donde confluyen recetas heredadas, ingredientes locales y técnicas que reflejan la diversidad gastronómica del territorio nacional.

“La Navidad dominicana es un escenario donde se expresa la esencia de nuestra cocina: sabores auténticos, productos frescos y un profundo sentido de tradición. Cada plato, desde el cerdo asado hasta las emblemáticas ensaladas, cuenta una historia que conecta generaciones”, puntualizan durante la reunión mensual de directivos, en la que además reflexionaron sobre el valor cultural de esta temporada para la gastronomía nacional.

Y es que durante esta temporada se pone de manifiesto la creatividad y la influencia multicultural que caracteriza la cocina dominicana, resultado del mestizaje indígena, africano y europeo. El sancocho navideño, los pasteles en hoja, la telera y los postres típicos siguen ocupando un lugar especial en los hogares del país, reafirmando su importancia en la construcción de la memoria culinaria nacional.

En ese sentido, la Fundación Sabores Dominicanos ratifica su compromiso con la preservación, promoción y valorización de la gastronomía local, invitando a la población a continuar celebrando estas tradiciones con orgullo y conciencia sobre su impacto cultural, social y económico.

Cada familia que prepara un plato tradicional está ejerciendo un acto de conservación cultural. Nuestra gastronomía es un patrimonio vivo que debemos proteger, disfrutar y transmitir a las futuras generaciones.

La Fundación Sabores Dominicanos continuará desarrollando iniciativas de investigación, educación y promoción gastronómica durante todo el año, con el objetivo de fortalecer el posicionamiento de la cocina dominicana a nivel nacional e internacional.

A continuación, algunos platos y bebidas tradicionales:

Platos tradicionales

· Cerdo asado

· Moro de guandules con coco

· Ensalada rusa navideña

· Pasteles en hoja

· Pollo relleno

· Arroz navideño especial

· Ensalada de manzana

Bebidas tradicionales

· Ponche de huevo

· Anís confite

· Moscatel caballo blanco

· Chocolate caliente

· Té de jengibre,