Nedoca celebra 60 años de confianza y trayectoria en el mercado dominicano

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Hay marcas que acompañan momentos. Otras, acompañan generaciones. Nedoca celebra su 60 aniversario con su campaña “60 años contigo”, un homenaje a la confianza de miles de familias dominicanas que, a lo largo del tiempo, han hecho de la marca parte de su día a día.

Este aniversario no solo marca una trayectoria, sino una historia compartida: La de hogares que han crecido, cambiado y evolucionado junto a una marca que ha sabido adaptarse a sus necesidades, manteniéndose presente en los momentos cotidianos que construyen la vida familiar.

A lo largo de seis décadas, Nedoca ha consolidado su presencia en el mercado de electrodomésticos en República Dominicana, destacándose por ofrecer soluciones accesibles, funcionales y alineadas al consumidor. La marca mantiene su cercanía con los hogares dominicanos estando presente en los principales pisos de electrodomésticos del país, facilitando que cada vez más familias puedan acceder a sus productos. Esta evolución se reafirma mediante la renovación de su portafolio, incorporando propuestas modernas, eficientes y adaptadas a las nuevas exigencias del mercado dominicano.

Cumplir 60 años para nosotros no es solo una cifra; es la confianza que muchas familias han puesto en la marca a lo largo del tiempo y las historias que se van transmitiendo por generaciones. Hemos ido creciendo junto a ellas, entendiendo lo que necesitan en su día a día y adaptándonos para seguir estando presentes con un portafolio moderno, completo y accesible”

- Expresó Yaneri Martínez, Gerente de Marca de Nedoca.

Bajo el concepto “60 años contigo”, la marca proyecta no solo su legado, sino también su visión hacia el futuro: seguir siendo un aliado cercano en el hogar dominicano, con propuestas que respondan a una vida en constante cambio.

Como parte de esta celebración, la marca también ofrecerá promociones especiales y premios para reconocer la fidelidad de los consumidores que han acompañado a Nedoca generación tras generación.

A 60 años de su fundación, Nedoca junto al Grupo Corripio reafirma su compromiso de continuar evolucionando sin perder de vista lo más importante: La confianza de quienes la han convertido en parte de su historia.