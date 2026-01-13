Niño elige alimentos sobre juguetes en emotiva jornada de la Fundación Caras Limpias

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Jarabacoa, República Dominicana – La Fundación Caras Limpias realizó una emotiva jornada de solidaridad en la comunidad de Palo Blanco, Jarabacoa, llevando alegría, alimentos y regalos a niños, jóvenes y adultos del sector, como parte de su compromiso con las comunidades más vulnerables del país.

La actividad fue encabezada por la artista y gestora cultural Yubo Fernández, presidenta de la fundación, quien junto a sus hijos Edward Montes y Joseph Montes compartió con las familias en un ambiente de fraternidad y esperanza. Durante la jornada, el padre de la artista, el señor Bolívar Fernández, ofreció un emotivo mensaje de aliento, destacando la importancia de la unión, la solidaridad y el amor al prójimo.

Asimismo, participaron activamente los hermanos de la artista, Joshabel, Bolívar y Airón Fernández, así como los jóvenes Analia Valerio, Airianna Silfa y Luis Adames, quienes junto a otros voluntarios colaboraron en la organización y entrega de juguetes, alimentos y atenciones a los asistentes.

El encuentro se desarrolló en el área social del residencial Jamaca de Dios, contando con el valioso apoyo del personal del complejo, quienes se sumaron a esta jornada solidaria con gran disposición y compromiso.

Durante la actividad ocurrió algo me ha hecho reflexionar, un niño que ganó una bicicleta me preguntó si la podía cambiar por alimentos para su familia. Esto me rompió. “La verdadera riqueza está en servir y compartir con quienes más lo necesitan. Acciones como esta nos recuerdan que la empatía transforma vidas”, expresó Yubo Fernández, reafirmando el compromiso de la Fundación Caras Limpias con las comunidades más vulnerables del país.

La Fundación continuará desarrollando iniciativas sociales enfocadas en el bienestar humano, la dignidad y la construcción de una sociedad más solidaria.