Noche de arte en el Teatro Real Madrid

Madrid, España.

En un escenario cargado de arte, cultura y orgullo dominicano, responsables del Banco de Reservas celebraron un cóctel con inversionistas durante la presentación pasada de Fitur 2026, en el majestuoso Teatro Real de Madrid donde también se rindió un emotivo homenaje póstumo al maestro de la plástica José Cestero.

Con una exhibición de 17 obras del artista como parte de la ambientación, la institución financiera resaltó el carácter simbólico en la explanada del Teatro Real, al iluminarla con los colores de la Bandera dominicana y una escenografía interior inspirada en la piedra larimar, recurso natural autóctono de este país caribeño.

En este escenario, el presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, presentó la pieza audiovisual ‘República Dominicana, reservada para el mundo’, una nueva campaña institucional de turismo orientada a resaltar la identidad, los valores y el posicionamiento del país apreciada por inversionistas, empresarios, aliados estratégicos, clientes y representantes de los medios de comunicación.

“República Dominicana, reservada par a el mundo”, está orientada a resaltar la identidad, los valores y el posicionamiento del país ante la comunidad global, reafirmando, además, el liderazgo de la entidad como principal canal financiero para el desarrollo turístico de de nuestro país.