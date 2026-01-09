¿Cuáles fueron los nombres más registrados durante el 2025 en República Dominicana?

Publicado por Aldrys Sánchez Creado: Actualizado:

La Junta Central Electoral público a través de su cuenta oficial de X cuales fueron los nombres más registrados por los dominicanos durante el año 2025, siendo Adhara y Adriel los más usados.

Entre las combinaciones de nombres más comunes en la categoría femenina destacaron Mia Isabella, Adhara Sofía y Emma Sofía.

Mientras que en el masculino: Liam Alexander, Liam Manuel y Eithan Gael, reflejando las preferencias actuales de las familias dominicanas al momento de declarar a sus hijos.

Sin embargo, en los listados también figuran nombres como: Noah, Thiago, Aarón, Sebastián, Emmanuel, Ailany, Alaia, Zoe, Alaysha y Valentina.

Entre las diez combinaciones más usadas, continua apareciendo Ruth Esther.

Significados de los dos nombres más registrados

Adhara: es un nombre de origen árabe que significa "flor de azahar" (símbolo de pureza), es también el nombre de una estrella brillante en la constelación Canis Major (El Perro Mayor), una supergigante azul.

Adriel: es de origen hebreo y significa "rebaño de Dios", "congregación de Dios" o "perteneciente a Dios". En la Biblia, es un personaje notable como yerno del rey Saúl, casado con su hija Merab, y representa una conexión profunda con la espiritualidad y la fe, con connotaciones de nobleza y divinidad.