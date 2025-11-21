Nuevo patronato del Archivo General de la Nación

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Archivo General de la Nación (AGN) informó la elección de la nueva directiva del Patronato que acompañará la gestión institucional durante 2 años, fortaleciendo el compromiso con la protección, conservación y difusión del patrimonio documental de la República Dominicana.

Durante la reunión ordinaria celebrada recientemente, fue escogida la nueva directiva encabezada por Olivo Rodríguez Huertas como presidente, José Manuel Mallén, vicepresidente; Rafael Pérez, tesorero; Carmen Durán, secretaria y Héctor José Rizek en calidad de vocal.