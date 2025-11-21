Cultura
Nuevo patronato del Archivo General de la Nación
El Archivo General de la Nación (AGN) informó la elección de la nueva directiva del Patronato que acompañará la gestión institucional durante 2 años, fortaleciendo el compromiso con la protección, conservación y difusión del patrimonio documental de la República Dominicana.
Durante la reunión ordinaria celebrada recientemente, fue escogida la nueva directiva encabezada por Olivo Rodríguez Huertas como presidente, José Manuel Mallén, vicepresidente; Rafael Pérez, tesorero; Carmen Durán, secretaria y Héctor José Rizek en calidad de vocal.