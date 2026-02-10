“Nunca pensé ser Procurador General, pero el contacto con los internos me conmovió”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santiago.– “Nunca pensé ser Procurador General de la República, pero el contacto con los internos me sensibilizó, me hizo ver la vida desde otra perspectiva”, expresó Radhamés Jiménez Peña en las palabras introductorias de la presentación de su más reciente libro, Las cárceles, el último eslabón del Sistema de Justicia Penal, obra que aborda de manera integral la realidad penitenciaria y su impacto dentro del sistema de justicia dominicano.

“La verdad es que esa posición me causaba repulsión, jamás estuvo en mis cálculos, precisamente por el tema penitenciario, pero un señor que tengo a mi lado me designó sin consultármelo, el presidente Leonel Fernández, y no hubo otra alternativa que asumir la Procuraduría General de la República”, explicó Jiménez Peña.

Relató que, luego de llegar a la posición, el contacto con los internos y sus historias lo conmovió, llevándolo a comprender el tema desde una dimensión más humana. Señaló que, independientemente de la conducta que una persona pueda adoptar en algún momento de su vida, nunca pierde su condición humana, pues todos pueden equivocarse.

El jurisconsulto destacó que el libro recoge sus experiencias y vivencias como procurador, así como el proceso de creación del Patronato Nacional Penitenciario, conformado en ese momento por empresarios, religiosos, periodistas y otras personalidades de la vida pública.

“Recorrimos la mitad del mundo, observando los diferentes modelos penitenciarios, estudiando sus avances, y todo aquello que nos pareció interesante lo evaluamos y adaptamos al país para fortalecer el Sistema Penitenciario Dominicano. El resultado de esas experiencias fue que Naciones Unidas, en el año 2010, declaró la reforma penitenciaria del país como centro de excelencia para la reforma de América Latina y el Caribe”, resaltó.

Finalizó su intervención señalando que espera que su aporte contribuya a fortalecer una visión más humanista del sistema penitenciario. “Le pusimos como título el último eslabón del Sistema de Justicia Penal, porque la verdad es que nadie sabe lo duro que es la cárcel hasta que esa realidad le toca de cerca o le corresponde vivir esa difícil experiencia”, expresó.

Participaciones

Demóstenes Martínez fungió como moderador del conversatorio, mientras que Raúl Martínez tuvo a su cargo la presentación general de la obra. Roberto Santana, actual director general de Prisiones y prologuista del libro, también compartió sus experiencias y su participación durante la gestión de Jiménez Peña en el período 2006–2012.

Las palabras de clausura estuvieron a cargo del expresidente de la República, Leonel Fernández, quien reflexionó sobre el sistema penitenciario dominicano, sus avances, así como los principales retos y desafíos que enfrenta.

Otras personalidades presentes

En la actividad estuvieron presentes el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón R. Estévez Lavandier; los magistrados Frank Soto, Alejandro Moscoso Segarra, Moisés Ferrér y Naphi Rodríguez; Trajano Potentini, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana; Luis Arias, expresidente de la Junta Central Electoral; Mariano Germán, Alejandro Vargas; Alba Beer, Antonio Florián, secretario general de la Fuerza del Pueblo, así como otras personalidades del ámbito jurídico, político y de la sociedad civil.