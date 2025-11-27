Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Nutrición

Come sin culpa

Acción de Gracias: receta saludable para cocinar el pavo "fit" y disfrutar sin remordimientos

Nutrióloga comparte receta saludable para hacer el pavo de Acción de Gracias.

Nutrióloga comparte receta saludable para hacer el pavo de Acción de Gracias.Fuente externa

Merilenny Mueses
Publicado por
Merilenny Mueses

Creado:

Actualizado:

Este jueves se celebra el Día de Acción de Gracias, una tradición que nació en Estados Unidos y que se ha extendido a otros países del mundo, incluida la República Dominicana. 

Y aunque para muchos el pavo y todos los elementos de la cena son parte esencial de la celebración, también es importante saber cómo prepararlos si se desea comer de manera saludable y deliciosa al mismo tiempo.

La nutrióloga Dahany Acta compartió con el periódico HOY una versión más saludable, tipo “fit”, del tradicional pavo de Acción de Gracias.

Foto cedida al periódico HOY por la doctora Acta.

Foto cedida al periódico HOY por la doctora Acta.

Para el pavo, recomienda:

  • Usar pechuga de pavo sin piel o retirar la piel al servir.
  • Evitar rellenos grasos o con embutidos; en su lugar, optar por rellenos de quinoa, arroz integral, frutas secas, nueces y verduras.
  • Cocinarlo con hierbas, ajo, cítricos y aceite de oliva en vez de mantequilla o margarina.
  • Prepararlo al horno o en bolsa de hornear, lo que permite retener la humedad sin añadir grasa extra.

Entre las guarniciones, sugiere alternativas más saludables como puré de coliflor o de batata en lugar del tradicional puré de papa con crema, así como ensaladas acompañadas de aderezos de yogurt o vinagretas ligeras.

En cuanto a los postres, la experta recomienda opciones más ligeras, como manzana con base de avena y sin azúcar refinada, o porciones pequeñas acompañadas de fruta fresca.

En Instagram, la especialista se encuentra como @dra.acta.

Sobre el autor
Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en ComunicaciónSocial, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y enlos atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

tracking