Come sin culpa
Acción de Gracias: receta saludable para cocinar el pavo "fit" y disfrutar sin remordimientos
Este jueves se celebra el Día de Acción de Gracias, una tradición que nació en Estados Unidos y que se ha extendido a otros países del mundo, incluida la República Dominicana.
Y aunque para muchos el pavo y todos los elementos de la cena son parte esencial de la celebración, también es importante saber cómo prepararlos si se desea comer de manera saludable y deliciosa al mismo tiempo.
La nutrióloga Dahany Acta compartió con el periódico HOY una versión más saludable, tipo “fit”, del tradicional pavo de Acción de Gracias.
Para el pavo, recomienda:
- Usar pechuga de pavo sin piel o retirar la piel al servir.
- Evitar rellenos grasos o con embutidos; en su lugar, optar por rellenos de quinoa, arroz integral, frutas secas, nueces y verduras.
- Cocinarlo con hierbas, ajo, cítricos y aceite de oliva en vez de mantequilla o margarina.
- Prepararlo al horno o en bolsa de hornear, lo que permite retener la humedad sin añadir grasa extra.
Entre las guarniciones, sugiere alternativas más saludables como puré de coliflor o de batata en lugar del tradicional puré de papa con crema, así como ensaladas acompañadas de aderezos de yogurt o vinagretas ligeras.
En cuanto a los postres, la experta recomienda opciones más ligeras, como manzana con base de avena y sin azúcar refinada, o porciones pequeñas acompañadas de fruta fresca.
