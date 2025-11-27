Acción de Gracias: receta saludable para cocinar el pavo "fit" y disfrutar sin remordimientos

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Este jueves se celebra el Día de Acción de Gracias, una tradición que nació en Estados Unidos y que se ha extendido a otros países del mundo, incluida la República Dominicana.

Y aunque para muchos el pavo y todos los elementos de la cena son parte esencial de la celebración, también es importante saber cómo prepararlos si se desea comer de manera saludable y deliciosa al mismo tiempo.

La nutrióloga Dahany Acta compartió con el periódico HOY una versión más saludable, tipo “fit”, del tradicional pavo de Acción de Gracias.

Foto cedida al periódico HOY por la doctora Acta.

Para el pavo, recomienda:

Usar pechuga de pavo sin piel o retirar la piel al servir.

Evitar rellenos grasos o con embutidos; en su lugar, optar por rellenos de quinoa, arroz integral, frutas secas, nueces y verduras.

Cocinarlo con hierbas, ajo, cítricos y aceite de oliva en vez de mantequilla o margarina.

Prepararlo al horno o en bolsa de hornear, lo que permite retener la humedad sin añadir grasa extra.

Entre las guarniciones, sugiere alternativas más saludables como puré de coliflor o de batata en lugar del tradicional puré de papa con crema, así como ensaladas acompañadas de aderezos de yogurt o vinagretas ligeras.

En cuanto a los postres, la experta recomienda opciones más ligeras, como manzana con base de avena y sin azúcar refinada, o porciones pequeñas acompañadas de fruta fresca.

En Instagram, la especialista se encuentra como @dra.acta.