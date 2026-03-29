¿Qué consecuencias tiene comer demasiadas habichuelas con dulce en Semana Santa?

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La Semana Santa en República Dominicana es un tiempo de recogimiento espiritual para muchos, de descanso para otros y de disfrute en playas y balnearios para quienes aprovechan el asueto.

Sin importar la religión, hay un elemento común que une a los dominicanos en estas fechas: las habichuelas con dulce, un postre tradicional que no puede faltar en la mesa durante este período litúrgico.

¡No solo son las habichuelas con dulce! ¿Qué comen los dominicanos en Semana Santa?

La combinación de leche, azúcar, habichuelas, galletitas, pasas y batatas es celebrada por la mayoría, pero también puede convertirse en un exceso.

El médico internista-intensivista Ezequiel Lugo advierte que una “aumentada ingesta de habichuelas con dulce puede enviarte a una emergencia de un centro de salud”.

El especialista explica que, aunque el postre es parte de la identidad cultural dominicana, su consumo debe hacerse con moderación y tomando en cuenta las condiciones de salud de cada persona. “No se trata de prohibirlo, sino de entender que la cantidad importa”, señala Lugo.

Doctor Ezequiel LugoPeriódico HOY

Consecuencias del exceso

¡No solo son las habichuelas con dulce! ¿Qué comen los dominicanos en Semana Santa?

Entre los efectos de exagerar con las habichuelas con dulce se encuentran:

• Indigestión por la alta ingesta de azúcares y carbohidratos.

• Descompensación de enfermedades crónicas, como la diabetes, debido al elevado contenido de azúcar.

• Alteraciones digestivas que pueden requerir atención médica inmediata.

El galeno recomienda que las personas con condiciones de salud delicadas, como diabéticos o hipertensos, sean especialmente cuidadosos y que se evite recurrir a medicamentos como ansiolíticos para contrarrestar malestares, ya que no son la solución al problema.

Tradición y moderación

Las habichuelas con dulce son más que un postre: representan un símbolo de identidad y unión en la cultura dominicana. Sin embargo, los expertos insisten en que la clave está en el equilibrio. Disfrutar de esta tradición con moderación permitirá que siga siendo un motivo de alegría y no un riesgo para la salud.