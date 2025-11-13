Día de la Dieta Mediterránea: los beneficios asombrosos de un estilo de vida saludable

Publicado por INFOBAE Creado: Actualizado:

Todos nos podemos beneficiar con la dieta mediterránea. Seguramente usted escuchó ese término, vamos a destacar varios aspectos importantes.

Además este tipo de alimentación es muy fácil de implementar.

¿Cuáles son las características de la dieta que daban protección a los habitantes de la costa mediterránea?

La alimentación de esa población contiene una alta proporción de frutas y verduras en cada comida. Como siempre decimos, ¿cuál es la cadena de farmacias más importante del mundo? Las verdulerías, por supuesto.

Otros elementos presentes en la dieta mediterránea y muy importantes son las legumbres (porotos, garbanzos, lentejas), el arroz y los cereales, como la cebada, el trigo, el maíz. El aceite de oliva porque tiene ácidos grasos que son buenos para la salud.

También el alcohol, proveniente del vino, y no más de una copa por día.

Pescados de aguas profundas, no de río, como el salmón, el atún, la caballa, las sardinas, el bacalao, porque tienen omega 3, omega 6 y omega 9. Todas las propiedades de estos alimentos ayudan a proteger las arterias.

La dieta mediterránea privilegia “la buena comida”. La calidad y el sabor de cada plato es un valor de alto nivel en Italia y en todo el Mediterráneo. Hay un gran cuidado en la producción de las comidas y se respeta la estacionalidad de las frutas y verduras.

Aunque los platos se preparan de manera simple, una excelente materia prima siempre es valorada y los atajos culinarios para preparar más rápido que comprometan la calidad son rechazados. Es un reconocimiento a los alimentos de buena calidad y un recordatorio de que hay que evitar los productos híper procesados, cargados de aditivos poco saludables, como el sodio y el azúcar en exceso.

Lo bueno es que no es para nada difícil hacer esta dieta. Es muy fácil incorporar frutas, verduras, legumbres y pescados de aguas profundas. El tema es recordar estos beneficios al momento de sentarse a comer.

Además, seguir una dieta mediterránea no solo es beneficioso para la salud cardiovascular, también lo va a ayudar a controlar y mantener el peso corporal. Porque además todos estos alimentos son normo o hipocalóricos, por eso lo van a ayudar a tener una variada y buena alimentación.

Por todo esto, disminuya el consumo de carnes, de pollo, de productos procesados y cremas. Siguiendo esta dieta se va a sentir mucho mejor hoy y va a vivir más tiempo.

*El doctor Daniel López Rosetti es médico (MN 62540 de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Presidente de la Sección de Estrés de la World Federation for Mental Health (WFMH). Y es autor de libros como: “Emoción y sentimientos” (Ed. Planeta, 2017), “Equilibrio. Cómo pensamos, cómo sentimos, cómo decidimos. Manual del usuario.” (Ed. Planeta, 2019), entre otros.

