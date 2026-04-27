Qué tan importantes son las proteínas en la salud

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Las proteínas son esenciales para el buen funcionamiento del cuerpo y van mucho más allá de las dietas o el aumento de masa muscular.

El Ministerio de Salud Pública recordó que estos nutrientes son fundamentales para el crecimiento, mantenimiento y reparación de los tejidos, por lo que deben formar parte de una alimentación equilibrada.

La entidad enfatizó que no se trata solo de consumir proteínas, sino de elegir fuentes variadas y de calidad, combinando opciones de origen animal y vegetal, y limitando los productos procesados.

¿Por qué son importantes?

De acuerdo con Salud Pública, las proteínas cumplen funciones vitales en el organismo:

Ayudan al crecimiento y mantenimiento de músculos, órganos, piel y otros tejidos.

Contribuyen a la formación de defensas, hormonas y enzimas.

Aportan mayor sensación de saciedad cuando se combinan con vegetales, frutas y cereales integrales.

Por estas razones, forman parte de los llamados “alimentos constructores” dentro de una dieta saludable.

¿De dónde obtenerlas?

Proteínas de origen animal

Se encuentran en alimentos como huevo, pollo, pescado, leche, yogur natural y queso en porciones adecuadas.

Además de ser proteínas completas, aportan nutrientes importantes como hierro, zinc, calcio y vitamina B12.

Proteínas de origen vegetal

Provienen de alimentos como habichuelas, lentejas, garbanzos, guandules, maní, semillas y otras legumbres.

También aportan fibra, vitaminas y minerales, y representan una opción saludable, accesible y versátil. Las autoridades recomiendan incluir al menos una taza diaria de legumbres en la dieta.

¿Cómo elegir mejor?

El Ministerio de Salud sugiere priorizar:

Proteínas recomendadas

Alimentos frescos o mínimamente procesados como huevo, pollo, pescado y legumbres.

Lácteos naturales en porciones adecuadas.

Variedad entre fuentes animales y vegetales.

Proteínas a limitar

Embutidos, salchichas, carnes procesadas, nuggets y productos ultraprocesados.

Snacks “altos en proteína” con exceso de sodio y grasas no saludables.

Claves para una alimentación equilibrada

Para aprovechar mejor las proteínas, se recomienda: