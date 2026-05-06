El peligro de las dietas extremas: ¿Cómo afectan nuestra salud física y mental?

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En una sociedad donde la presión por cumplir estándares de belleza sigue marcando hábitos de alimentación y consumo, cada 6 de mayo se conmemora el Día Internacional sin Dietas, una fecha que alerta sobre los riesgos de las prácticas extremas para perder peso.

La efeméride surgió en 1992 por iniciativa de la feminista británica Mary Evans Young, quien impulsó una campaña contra la industria de productos dietéticos y métodos de adelgazamiento sin respaldo científico.

De acuerdo con el portal Día Internacional De, Evans también se convirtió en una voz importante en la lucha contra trastornos alimentarios como la anorexia y la bulimia, contribuyendo a visibilizar el impacto de estas condiciones en millones de personas alrededor del mundo.

Con el paso del tiempo, su iniciativa fue adoptada por movimientos feministas y de salud en distintos países, consolidando el 6 de mayo como una jornada de reflexión sobre la relación con el cuerpo, la alimentación y la salud mental.

Riesgos de las dietas extremas

Según Mayo Clinic, los trastornos alimentarios son enfermedades graves que afectan tanto la salud física como la mental. Estas condiciones alteran la manera en que una persona piensa sobre la comida, el peso y la imagen corporal, así como sus conductas alimentarias.

La entidad médica advierte que, si no reciben tratamiento adecuado, estos trastornos pueden convertirse en problemas crónicos e incluso poner en riesgo la vida.

Asimismo, explica que muchos de estos trastornos están asociados a una preocupación excesiva por el peso, la forma del cuerpo y la comida, lo que puede desencadenar conductas peligrosas que afectan órganos vitales y el bienestar integral.

Entre las posibles consecuencias figuran daños al corazón, sistema digestivo, huesos, dientes y boca, además de vínculos con depresión, ansiedad, autolesiones y pensamientos suicidas.