El riesgo del intrusismo en nutrición: ¿Por qué la suplementación debe ser guiada por expertos?

Por Dra. Miroslabia I. Fajardo Cruz- Nutrióloga Clínica Nutrición Deportiva/ @dra.miroslabiafajardo

En los últimos años, el auge de las redes sociales ha transformado la forma en que las personas acceden a la información sobre salud y bienestar. Sin embargo, este acceso masivo también ha dado paso a un fenómeno preocupante: el intrusismo profesional en áreas tan delicadas como la nutrición clínica y la suplementación. Cada vez es más común encontrar recomendaciones de vitaminas, minerales y otros suplementos emitidas por personas sin la formación académica ni la capacitación adecuada, lo que representa un riesgo significativo para la salud.

La suplementación no debe considerarse una práctica generalizada ni universal. Cada organismo tiene necesidades específicas que dependen de factores como la edad, el estado de salud, los antecedentes clínicos, el estilo de vida e incluso condiciones metabólicas particulares. Es aquí donde el rol del médico nutriólogo se vuelve fundamental. Este profesional no solo evalúa el estado nutricional del paciente, sino que también interpreta estudios clínicos y bioquímicos para indicar, de forma precisa, qué suplemento es necesario, en qué dosis y por cuánto tiempo.

El uso indiscriminado de suplementos puede generar consecuencias adversas como podrían ser:

Intoxicaciones por sobredosis de vitaminas liposolubles

Interacciones negativas con medicamentos

El agravamiento de enfermedades preexistentes

Gastos innecesarios

Ejemplos de esto es que el consumo excesivo de hierro en personas que no lo necesitan puede provocar daño hepático, mientras que altas dosis de vitamina D sin control pueden alterar el equilibrio del calcio en el organismo. Estos riesgos suelen ser minimizados o desconocidos en recomendaciones no profesionales.

Miroslabia Fajardo

Otro aspecto importante es la falsa percepción de que “lo natural no hace daño”. Este mito ha contribuido al consumo descontrolado de productos que, aunque sean de origen natural, tienen efectos biológicos reales en el cuerpo. La fitoterapia, los suplementos herbales y los complejos vitamínicos deben manejarse con el mismo rigor científico que cualquier intervención médica.

El intrusismo no solo pone en peligro la salud de los pacientes, sino que también desvaloriza el trabajo de los profesionales formados. La nutrición clínica es una disciplina basada en evidencia científica, actualización constante y un enfoque integral del paciente. No se trata únicamente de recomendar productos, sino de comprender el contexto completo de cada individuo y ofrecer soluciones seguras y efectivas.

En este sentido, es fundamental educar a la población sobre la importancia de acudir a profesionales calificados antes de iniciar cualquier tipo de suplementación. La prevención, el diagnóstico adecuado y el seguimiento son pilares esenciales para obtener beneficios reales sin comprometer la salud.

La suplementación dirigida por un médico nutriólogo no es un lujo, sino una necesidad en un entorno donde la desinformación abunda. Apostar por la orientación profesional es proteger la salud, evitar riesgos innecesarios y promover un bienestar verdaderamente sostenible.

Esta columna es la sección educativa de la Sociedad Dominicana de Nutrición Clínica y Metabolismo. Escríbenos a: articulos@sodonuclim.org / @sodonuclim.