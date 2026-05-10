Un postre tradicional
Tres versiones de arroz con leche para salir de lo tradicional
En la primera propuesta, el arroz con leche se fusiona con chocolate negro y leche condensada, logrando un postre intenso y cremoso.
El arroz con leche es uno de los postres más clásicos de la gastronomía española y latinoamericana, pero también admite variaciones que lo convierten en una experiencia distinta y sorprendente.
La revista ¡Hola! propone tres recetas innovadoras que reinventan este dulce tradicional: una versión con chocolate, otra con fresas y una tercera inspirada en la cocina tailandesa, con mango y leche de coco. Estas alternativas buscan refrescar la mesa y ofrecer nuevas texturas y sabores a quienes desean salir de lo habitual.
En la primera propuesta, el arroz con leche se fusiona con chocolate negro y leche condensada, logrando un postre intenso y cremoso.
La segunda versión incorpora fresas en coulis, que aportan frescor y un contraste ácido frente al dulzor del arroz.
Finalmente, la tercera receta se inspira en el “sticky rice” tailandés, preparado con leche de coco y acompañado de mango fresco, decorado con semillas de sésamo y ralladura de lima.
Vivir
El mejor arroz, para...
Nelly Ramírez