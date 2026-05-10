Tres versiones de arroz con leche para salir de lo tradicional

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El arroz con leche es uno de los postres más clásicos de la gastronomía española y latinoamericana, pero también admite variaciones que lo convierten en una experiencia distinta y sorprendente.

La revista ¡Hola! propone tres recetas innovadoras que reinventan este dulce tradicional: una versión con chocolate, otra con fresas y una tercera inspirada en la cocina tailandesa, con mango y leche de coco. Estas alternativas buscan refrescar la mesa y ofrecer nuevas texturas y sabores a quienes desean salir de lo habitual.

El típico y sabroso arroz con leche

En la primera propuesta, el arroz con leche se fusiona con chocolate negro y leche condensada, logrando un postre intenso y cremoso.

La segunda versión incorpora fresas en coulis, que aportan frescor y un contraste ácido frente al dulzor del arroz.

Cocina

Arroz con leche una receta salida de la cocina de la abuela

Finalmente, la tercera receta se inspira en el “sticky rice” tailandés, preparado con leche de coco y acompañado de mango fresco, decorado con semillas de sésamo y ralladura de lima.