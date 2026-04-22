Ocho errores peligrosos en el gimnasio que pueden poner tu salud en riesgo

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Hacer ejercicio con la técnica, la postura y el nivel de intensidad correctos es fundamental para evitar lesiones y maximizar los beneficios de tus entrenamientos.

Sin la orientación adecuada, puedes desperdiciar meses o incluso años de esfuerzo, cayendo en mitos sobre el fitness o utilizando técnicas incorrectas que te dejarán frustrado y posiblemente lesionado.

A continuación, ocho errores que debes evitar durante tus sesiones de gimnasio.

1. Falta de calentamiento

Es comprensible la tentación de empezar directamente con el entrenamiento para aprovechar al máximo el poco tiempo que tienes en el gimnasio. Sin embargo, saltarse un calentamiento adecuado aumenta considerablemente el riesgo de lesiones.

Un buen calentamiento es fundamental para preparar el cuerpo para las exigencias físicas del ejercicio, reduciendo el riesgo de lesiones agudas y por sobreesfuerzo.

Beneficios del calentamiento:

- Aumento del flujo sanguíneo a los músculos

- Mayor flexibilidad articular

- Mayor amplitud de movimiento

- Aumento de la temperatura corporal

Riesgos de no calentar:

- Rigidez muscular

- Mayor riesgo de distensión del tejido conectivo

- Mayor vulnerabilidad de la articulación del hombro

- Mala técnica por falta de preparación

2. Levantar demasiado peso

Levantar demasiado peso demasiado pronto es un error común en el gimnasio que aumenta el riesgo de lesiones. Es completamente normal sentirse motivado para alcanzar tus objetivos de fitness rápidamente, pero progresar demasiado rápido puede ser perjudicial.

Al levantar pesas pesadas sin la técnica adecuada, existe un riesgo considerable de lesionarse la articulación del hombro o la rodilla. Tanto principiantes como atletas experimentados pueden sufrir lesiones por sobreesfuerzo o lesiones agudas si descuidan la progresión gradual y la técnica correcta.

3. Intensidad de carrera

Es maravilloso ver tu progreso en el gimnasio, pero aumentar la intensidad demasiado rápido puede llevarte a cometer errores que pongan en riesgo tu salud. Un progreso rápido a menudo nos tienta a aumentar el peso o las repeticiones con demasiada rapidez, lo que puede provocar una mala técnica y lesiones por sobreesfuerzo.

Se entiende lo emocionante que es superar tus límites; sin embargo, es importante ir a tu propio ritmo para lograr el éxito a largo plazo.

Cuando la intensidad aumenta demasiado rápido, los tejidos conectivos, como tendones y ligamentos, pueden sufrir estrés repetido. Esto es especialmente peligroso para las articulaciones del hombro, las rodillas y otras zonas vulnerables.

Para evitar lesiones y progresar de forma segura, ten en cuenta lo siguiente:

- Aumentos graduales: Busca pequeños incrementos en el peso o la resistencia cada semana.

- Técnica correcta: Concéntrate en la técnica correcta en lugar de la intensidad máxima para proteger tus músculos y articulaciones.

- Escucha a tu cuerpo: Prioriza la recuperación si experimentas dolor muscular o dolor persistente.

4. Mala técnica

Una mala técnica es una de las principales causas de lesiones en el gimnasio, por lo que es fundamental prestar atención a la técnica durante las rutinas de ejercicio.

Al usar pesas pesadas o realizar ejercicios compuestos, mantener una técnica correcta es esencial para minimizar la tensión en las articulaciones, como el hombro y la rodilla. Las técnicas incorrectas pueden provocar lesiones agudas o por sobreesfuerzo, afectando los tejidos conectivos y el progreso en el entrenamiento de fuerza.

Aquí tienes una lista rápida para ayudarte a evitar una técnica incorrecta:

- Comienza con un calentamiento: Prepara tus músculos y tejidos conectivos para la actividad física.

- Concéntrate en tu postura: Mantén la columna recta y activa el abdomen durante los ejercicios.

- Usa espejos: Te ayudarán a asegurarte de que estás usando la técnica correcta.

5. Descuidar los periodos de enfriamiento

El enfriamiento después de entrenar es más importante de lo que muchos creen, y descuidarlo puede provocar lesiones. Entendemos lo difícil que puede ser compaginarlo todo con una agenda apretada, pero dedicar tiempo a la recuperación post-entrenamiento puede prevenir lesiones agudas y dolor muscular. He aquí por qué el enfriamiento es crucial:

El enfriamiento reduce gradualmente la frecuencia cardíaca a su estado de reposo y favorece una mejor circulación sanguínea.

Esto ayuda a eliminar los productos de desecho, como el ácido láctico, de los músculos, reduciendo el riesgo de lesiones por sobreesfuerzo y facilitando una recuperación más rápida. Saltarse este paso puede aumentar el riesgo de lesiones, especialmente en los tejidos conectivos y las articulaciones, como la del hombro, que son más susceptibles cuando se mantienen tensas y rígidas.

6. Descanso insuficiente

El sobreentrenamiento puede causar dolor muscular, aumentar el riesgo de lesiones agudas e incluso provocar lesiones crónicas por sobrecarga. Nuestros músculos, tejidos conectivos y articulaciones necesitan tiempo para recuperarse y fortalecerse después de la actividad física.

Entrenar sin el descanso adecuado puede desgastarlos en lugar de fortalecerlos, como intentar conducir un coche con el depósito vacío.

Afortunadamente, la fisioterapia ofrece una forma de restablecer el equilibrio. Mediante ejercicios personalizados y protocolos de recuperación, los fisioterapeutas ayudan a mejorar la función muscular y a prevenir lesiones adicionales.

7. Ignorar el calzado

Elegir el calzado adecuado para tus sesiones de gimnasio es más importante de lo que muchos creen. Ignorar el calzado apropiado puede aumentar el riesgo de lesiones, afectando zonas como el tobillo, la rodilla e incluso la zona lumbar.

Se entiende lo fácil que es pasar por alto el calzado cuando se trata de alcanzar objetivos de fitness, pero veamos por qué este detalle no debe ignorarse.

8. No recibir tratamiento inmediato para una lesión

Un error común que cometen las personas cuando experimentan una leve debilidad o dolor es evitar ejercitar la zona afectada. Si a esto se le suma la falta de tratamiento, los problemas menores suelen empeorar con el tiempo y la zona se debilita aún más, aumentando el riesgo de sufrir lesiones más graves.

Si acude a un fisioterapeuta inmediatamente después de una lesión, podrá abordar el problema de inmediato, empezar a sentirse mejor antes y recibir orientación sobre cuándo y cómo retomar la actividad física.