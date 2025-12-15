OD Gymnastics Academy celebra 16 años con un 2025 histórico de logros.

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo, República Dominicana. OD Gymnastics Academy celebró con gran éxito la Copa OD Gym 2025, en el marco de su 16 aniversario y cerrando un año histórico lleno de múltiples logros, donde la academia ganó todas las copas nacionales e internacionales en las que participó.

El evento reunió a más de 250 atletas de distintos niveles y categorías y se llevó a cabo el sábado 29 de noviembre de 2025 en el Sport Halls del Colegio New Horizons, en el Distrito Nacional.

Esta edición tuvo un significado especial al estar dedicada al reconocido pelotero dominicano Octavio Dotel, en honor a su destacada trayectoria y al ejemplo de disciplina y superación que representa para la juventud. Su dedicatoria aportó un espíritu inspirador a la jornada, motivando a las atletas a competir con entusiasmo y entrega.

Las gimnastas participantes ofrecieron presentaciones de alto nivel técnico, evidenciando el compromiso de las atletas y el trabajo constante de sus entrenadores. El evento se desarrolló en un ambiente de organización, emoción y apoyo familiar, resaltando la importancia de la gimnasia artística como herramienta de formación integral.

OD Gymnastics Academy, celebrando 16 años y consolidándose como líder nacional, agradece profundamente a las familias, jueces, colaboradores y voluntarios que hicieron posible la realización de esta copa, así como a las instituciones y personalidades que respaldaron esta edición especial.

La academia reafirma su compromiso con el desarrollo de este deporte en la República Dominicana y con la creación de espacios competitivos que fortalezcan el crecimiento físico, emocional y social de sus atletas.