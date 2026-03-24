Oda a la moda nupcial

Publicado por Lily Luciano Creado: Actualizado:

La 26ª edición de RD Bridal Week transformó la moda nupcial en una experiencia que va mucho más allá de vestidos y trajes: se convirtió en un auténtico universo de fantasía, creatividad y sueños.

Durante cuatro días, diseñadores y casas de novias presentaron las principales tendencias para vestir en uno de los días más importantes en la vida de una pareja: su boda.

En esta edición, la moda nupcial apostó por la fusión entre lo clásico y lo contemporáneo: siluetas etéreas, tejidos ligeros, transparencias sutiles y detalles artesanales marcaron la pauta en las pasarelas.

Colecciones

La diseñadora Giannina Azar abrió la pasarela del RD Bridal Week 2026, con un desfile que combinó bordados, estructuras y una estética marcada por el romanticismo contemporáneo.

Michelle Reynoso presentó una propuesta centrada en vestidos de novia con estructuras definidas y detalles trabajados, en línea con una visión actual del diseño nupcial y enfocada en la novia contemporánea. Así mismo La Novea, representantes de marcas y diseñadores internacionales de trajes de novias mostró su propuesta tanto masculina como femenina de moda nupcial.

Mientras la casa nupcial The White Dress ha redefinido los códigos del sector con la presentación de su propuesta escénica “Something Blue”.