ONAPI concluye la tercera edición del Curso Especializado en Propiedad Industrial para impulsar la innovación

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Santo Domingo, D.N.- La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), culminó con éxito la tercera edición del Curso Especializado en Propiedad Industrial para impulsar la innovación y contribuir a la formación en el campo de la propiedad industrial, con la participación de 36 estudiantes a través de la Academia Nacional de la Propiedad Intelectual (ANPI).

En ese mismo orden, la ANPI llevó a cabo un acto de entrega de certificados a los participantes, en su gran mayoría a abogados, quienes recibieron una conferencia sobre el Rol del Ministerio Público contra los Delitos de la Propiedad Intelectual.

El director de la ONAPI, doctor Salvador Ramos felicitó a cada uno de los participantes y docentes del curso, resaltó que ONAPI juega un papel fundamental a través de la ANPI en la formación del campo de la propiedad intelectual para los jóvenes.

Salvador Ramos, director de ONAPI

También expresó la ONAPI está a disposición del público y a la colaboración permanente del Ministerio Público, entiende que esto permite a la ONAPI alcanzar éxitos fundamentales para el país y para quien demanda un consumo de un producto que realmente exija la calidad requerida.

El Procurador General de Corte de Apelación y Coordinador de la Unidad de Propiedad Intelectual del Ministerio Público, Jonathan Baró, quien estuvo como conferencista, en su intervención destacó la importancia de tener un sólido conocimiento para la correcta tramitación de casos relacionados con la propiedad intelectual.

Afirmó que un abogado no debe acusar o denunciar casos como la falsificación de productos, puesto que hay instituciones como la ONAPI, puesto que existen instituciones especializadas como la ONAPI, que se encarga de proteger los derechos de propiedad intelectual.

Procurador Jonathan Baró

En ese sentido, exhortó a los profesionales del derecho a actuar con precaución en este tipo de situaciones, explicó en su rol de fiscal, deben salvaguardar la protección del patrimonio del Estado así como por los derechos de los ciudadanos.

La encargada de la ANPI, Narcis Tejada, dijo que desea que cada uno de los participantes continúen por el camino de la propiedad industrial, asimismo manifestó que la entidad dispone de apoyar a la formación para impulsar a la propiedad intelectual.

En el acto estuvieron presentes la Procuradora Fiscal Lauridelissa Aybar, los procuradores generales de Corte de Apelación, Pedro Amador, y Bony Esther Suriel, así como también las abogadas Yaritza Díaz y Krysmeiry Estévez, y funcionarios de la ONAPI.

Estas iniciativas, impulsadas por la ONAPI, buscan fortalecer un marco jurídico sólido para la protección de la innovación en el país.