ONE Prestige Management Group expande su cartera y redefine la gestión de propiedades en República Dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

ONE Prestige Management Group, la principal firma dominicana de gestion de activos residenciales, de hospitalidad y subsidiaria emblemática de Enjoy Hospitality Group, anunció la expansión estratégica de su cartera de gestión, que abarca múltiples destinos de alto crecimiento en todo el país.

Fundada bajo el liderazgo de Benny Guevara y David Velázquez, Enjoy Hospitality Group opera una plataforma diversificada en hospitalidad, bienes raíces y ocio en El Caribe.

ONE Prestige Management Group actúa como el brazo especializado en gestión de propiedades del grupo, con Imar Álvarez como Socio Director. La firma es responsable de la gestión operativa integral de comunidades residenciales, desarrollos de uso mixto y activos orientados a la hospitalidad en toda la República Dominicana.

La compañía actualmente gestiona y apoya una creciente cartea de proyectos consolidados y emergentes, incluyendo Fishing Lodge, Tanama y The Dorms en Cap Cana, y Garden City en Punta Cana, así como Casa Linda y Connections en Cabarete, mientras avanza en dos nuevos desarrollos: Brisas del Cielo en Jarabacoa y Condo Hotel 56en Cap Cana Ciudad Destino.

Esta expansión reafirma el compromiso de ONE Prestige con la excelencia operativa, la responsabilidad financiera y la entrega de experiencias de vida elevadas tanto en comunidades residenciales como en destinos de uso mixto.

Una cartera diversificada en destinos clave ONE Prestige Management Group ha establecido una presencia geográficamente diversificada en la República Dominicana, gestionando activos que abarcan desde comunidades residenciales estructuradas hasta entornos integrados de hospitalidad.

Garden City y The Dorms ejemplifican la experiencia de la compañía en gestión residencial organizada, gobernanza comunitaria y preservación a largo plazo del activo, mientras que Tanama y Fishing Lodge ofrecen entornos de estilo de vida inmersivos dentro de algunos de los corredores turísticos más demandados del país, en Cap Cana.

Una visión estratégica para la creación de valor a largo plazo Mediante la continua expansión de su cartera, ONE Prestige Management Group refuerza su papel como socio estratégico de confianza para desarrolladores, inversionistas y comunidades residenciales en toda la República Dominicana. El enfoque de la compañía integra un profundo conocimiento del mercado local con estándares de gestión comparables a los internacionales y una experiencia en hospitalidad orientada al futuro.

“Nuestra misión va más allá de la gestión de propiedades. Estamos en el negocio de construir comunidades sostenibles y bien gobernadas que generen valor perdurable para desarrolladores, para inversionistas y, sobre todo, para las personas que llaman a estos lugares su hogar” expresó Imar Álvarez, Socio Director de ONE Prestige Management Group.

Alineando experiencia operativa, conocimiento del mercado y un compromiso con la gestión comunitaria responsable, ONE Prestige Management Group está definiendo un nuevo estándar para la administración de activos residenciales y de hospitalidad en el Caribe.

Acerca de ONE Prestige Management Group:

ONE Prestige Management Group, una subsidiaria de Enjoy Hospitality Group, es una empresa dominicana de gestión de propiedades y condominios especializada en la administración de comunidades residenciales, desarrollos de uso mixto y activos orientados a la hospitalidad. Fundada por Benny Guevara y David Velázquez, y dirigida por el Socio Director Imar Álvarez, la firma está comprometida con la responsabilidad financiera, la excelencia operativa y soluciones habilitadas por tecnología que mejoran la comunicación, la eficiencia y el valor a largo plazo para propietarios, inversionistas y desarrolladores en el Caribe.