OralMed celebra su décimo aniversario

Con una trayectoria caracterizada por la excelencia clínica, la tecnología de vanguardia y un trato cálido y personalizado, OralMed Clínica Dental celebra su décimo aniversario.

Una nota de prensa destaca que en estos diez años se ha consolidado como una de las clínicas odontológicas más innovadoras de la República Dominicana, e inicia una nueva etapa de crecimiento al convertirse en una clínica 100% digital, reafirmando su liderazgo en la transformación de sonrisas y bienestar integral.

Fundada en 2015 por las doctoras Sylvia Paulino y Vivianna Tavárez, OralMed, especializada en odontología digital y estética avanzada, nació con la visión de ofrecer un servicio odontológico diferente, enfocado en la necesidad del paciente.