OUTFITS NAVIDEÑOS 2025: Guía práctica para las fiestas

Publicado por Lily Luciano Creado: Actualizado:

La Navidad ya está aquí y, como cada año, llega ese momento caótico en el que empiezan aparecer cenas, comidas, planes sorpresas y la pregunta: “¿Qué me pongo?”. Pero este año las tendencias de la temporada son clarísimas y, lo mejor, muchas de ellas son súper ponibles y fáciles de conseguir en las principales tiendas.

Entre el marrón (que este año es el color de la temporada, el encaje que ya es un clásico de estas fiestas, así como las transparencias, lazos por todas partes y los vestidos negros estilo coquette, que acaparan colecciones, esta Navidad viene cargada de looks muy femeninos, favorecedores y con ese puntito especial festivo.

Nochebuena y Navidad

La combinación perfecta para estas fechas siempre reúne dos ingredientes: algo especial y algo cómodo. Y este año, la propuesta ganadora viene clara: falda larga de lentejuelas con camisa blanca, jersey de punto o chaqueta. Un look equilibrado, muy tendencia y que puedes adaptar según tu estilo: lentejuelas plateadas, doradas o incluso en burdeos, si buscas un guiño más sofisticado.

Si prefieres algo con un punto más atrevido, pero igualmente fácil, el conjunto o vestido rojo es un auténtico estilo navideño. Las transparencias llevan todo el otoño colándose en escaparates y editoriales de moda, y Navidad es el momento ideal para darles uso de forma elegante y con personalidad.

Ahora bien, si eres más de vestido, la tendencia estrella de este año es clarísima: el mini negro o marrón es lo tuyo. Un modelo favorecedor, fresco y con ese detalle chic que nunca falla en las fiestas.