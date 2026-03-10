París en moda otoño-invierno

Publicado por Lily Luciano Creado: Actualizado:

La ciudad de París vuelve a convertirse en el epicentro del estilo con una nueva edición de la París Fashion Week.

Durante estos días, la llamada Ciudad de la Luz se transforma en una enorme pasarela donde las casas de moda más prestigiosas y los diseñadores emergentes presentan sus propuestas prêt-à-porter femenino para la temporada Otoño-Invierno 2026-2027.

La capital francesa nueva vez demuestra por qué sigue siendo la indiscutible capital mundial del fashion. Desfiles espectaculares, presentaciones exclusivas y transmisiones en vivo permiten que la moda parisina se viva tanto en las pasarelas como en las pantallas de todo el mundo.

La Semana de la Moda no solo reúne a las grandes casas de lujo. También atrae a celebridades, compradores internacionales, editores de moda e influencers, que convierten las calles parisinas en un desfile paralelo lleno de creatividad.

Desfiles destacados

Entre las firmas que ya han presentado sus colecciones en esta edición se encuentran algunas de las casas más influyentes del panorama internacional: Chloé, Stella McCartney, Acne Studios, Saint Laurent, Christian Dior.

Tendencias que dominan

Una de las corrientes más claras en las pasarelas es una reacción contra la perfección digital y la moda “perfecta” generada por inteligencia artificial. Las casas de moda están jugando con referencias históricas —como hombros inspirados en los años 80. Otra tendencia es la moda con sentido, prendas que duran.

Una joven promesa de la moda

Con apenas 9 años, el estadounidense Max Alexander se convirtió en uno de los nombres más

comentados de la moda internacional tras presentar su colección en la Semana de la Moda de París.

El niño diseñador es uno de los más jóvenes en llegar a una pasarela de esta magnitud. Crea alta costura sostenible.