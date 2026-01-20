Próximo invierno
París toma el relevo a Milán con moda masculina
Como de costumbre, Louis Vuitton será el gran protagonista de la primera de las jornadas, con la nueva colección que ha preparado el polifacético Pharrell Williams.
La capital francesa toma el relevo de Milán a partir de hoy martes y hasta el domingo, para desvelar la moda masculina que diferentes diseñadores y marcas han preparado de cara al otoño-invierno 2026-27.
En el calendario oficial figuran alrededor de setenta citas, entre los desfiles, que sobrepasarán los treinta y cinco, y las presentaciones, algo menos numerosas, que se llevarán a cabo en diferentes lugares de París, como viene siendo habitual.
Entre las firmas ausentes del calendario de la Federación de la Alta Costura y de la Moda (FHCM), está Loewe, cuyos nuevos diseñadores artísticos, los norteamericanos Lázaro Hernández y Jack McCollough, que debutaron con éxito con su primera colección femenina para la casa en octubre pasado, han decidido dar a conocer ambas propuestas, hombre y mujer, en su próximo desfile de marzo.
Si bien esta firma fundada en Madrid hace 180 años no estará presente, son dos los nombres españoles que sí figuran- Camberlab y Sonia Carrasco. Camperlab regresa a la capital francesa tras su desfile de junio del pasado año, mientras que Sonia Carrasco mostrará por primera vez en la semana oficial parisina su combinación de sastrería y prendas de punto. Ambos priorizan la presentación, que está dirigida a los compradores y a la prensa, al desfile.
