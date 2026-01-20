París toma el relevo a Milán con moda masculina

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La capital francesa toma el relevo de Milán a partir de hoy martes y hasta el domingo, para desvelar la moda masculina que diferentes diseñadores y marcas han preparado de cara al otoño-invierno 2026-27.

En el calendario oficial figuran alrededor de setenta citas, entre los desfiles, que sobrepasarán los treinta y cinco, y las presentaciones, algo menos numerosas, que se llevarán a cabo en diferentes lugares de París, como viene siendo habitual.

Entre las firmas ausentes del calendario de la Federación de la Alta Costura y de la Moda (FHCM), está Loewe, cuyos nuevos diseñadores artísticos, los norteamericanos Lázaro Hernández y Jack McCollough, que debutaron con éxito con su primera colección femenina para la casa en octubre pasado, han decidido dar a conocer ambas propuestas, hombre y mujer, en su próximo desfile de marzo.

Si bien esta firma fundada en Madrid hace 180 años no estará presente, son dos los nombres españoles que sí figuran- Camberlab y Sonia Carrasco. Camperlab regresa a la capital francesa tras su desfile de junio del pasado año, mientras que Sonia Carrasco mostrará por primera vez en la semana oficial parisina su combinación de sastrería y prendas de punto. Ambos priorizan la presentación, que está dirigida a los compradores y a la prensa, al desfile.

Como de costumbre, Louis Vuitton será el gran protagonista de la primera de las jornadas, con la nueva colección que ha preparado el polifacético Pharrell Williams.