Participa en conferencia sobre periodismo turístico

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El periodista especializado en temas de turismo de la República Dominicana, Salvador Batista, fue invitado a la ciudad de Orizaba, Veracruz, México donde ofreció una charla titulada “El ABC del Periodismo Turístico”.

Este evento se llevó a cabo en el centro de Convenciones de Orizaba (Coco), donde una gran cantidad de jóvenes estudiantes, universitarios, periodistas y profesionales del turismo estuvieron presentes.

Su visita formó parte de un esfuerzo conjunto encabezado por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur Orizaba), a través de la Vicepresidencia de Responsabilidad Social, representada por Delia Hernández Miranda, quien destacó la importancia de este magno encuentro que busca colocar a Orizaba en el mapa turístico internacional.

Salvador Batista, destacado periodista internacional especializado en turismo, originario de República Dominicana actualmente es considerado uno de los principales referentes en el tema, en toda Latinoamérica.

De acuerdo con una nota de prensa para los presentes tener al periodista Salvador Batista en Orizaba, Veracruz, representó una oportunidad única, donde estudiantes, periodistas y profesionales del turismo, así como de medios de comunicación y profesionales del turismo mostraron interés de primera mano en conocer las estrategias que han convertido a República Dominicana en un modelo mundial del turismo sostenible, con el apoyo de los medios de comunicación.

“Queremos que Orizaba no solo sea reconocida a nivel nacional, sino también internacional. Salvador estuvo compartiendo la experiencia de cómo su país logró vivir del turismo y cómo podemos replicar ese éxito desde nuestra región”, expresó Delia Hernández Miranda.