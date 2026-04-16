¿Qué pasa si usas el combustible incorrecto en tu vehículo?

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Usar el combustible equivocado en un vehículo es un error más común de que puede parecer. Sin embargo, la gravedad de este error depende por completo del tipo de incompatibilidad de combustible que se haya producido en el depósito de su vehículo.

Si bien algunos casos provocan inconvenientes menores y una disminución del rendimiento, otros pueden ocasionar daños mecánicos catastróficos.

Entonces, ¿Cuáles son las posibles consecuencias de usar el combustible equivocado?

Efectos de echar diésel en un coche de gasolina

Echar diésel por accidente a un coche de gasolina no es tan grave como echar gasolina a un coche diésel, pero aun así puede provocar daños en el motor y otras complicaciones. Cuanto más tiempo funcione el motor con diésel, mayor será el daño; por lo tanto, si es posible, no arranque el motor si le ha echado diésel por accidente.

Esto es lo que ocurre al echar diésel a un coche de gasolina:

- El diésel no se quema correctamente en un motor de gasolina, lo que provoca una pérdida de potencia.

- El diésel obstruye las bujías y el sistema de combustible, lo que reduce aún más el rendimiento y la potencia.

- Si se hace funcionar un motor de gasolina con diésel, se puede generar una presión y un calor excesivos, dañando el catalizador (posiblemente de forma permanente).

Efectos de echar gasolina en un coche diésel

La gasolina es un combustible menos viscoso y más ligero que el diésel, y no es compatible con los motores diésel, ya que no lubrica adecuadamente el sistema de combustible. En cambio, la gasolina actúa como disolvente y aumenta la fricción entre las piezas de un motor diésel.

Esto es lo que sucede al echar gasolina en un coche diésel:

- Si queda algo de diésel en el depósito y se añade gasolina, ambos combustibles no se mezclarán bien.

- La mezcla de diésel y (principalmente) gasolina llegará al filtro de combustible y a los inyectores, pero el filtro no podrá separar la gasolina del diésel.

- La gasolina actuará como disolvente para los inyectores y las bombas de combustible, disolviendo los aceites lubricantes del sistema y dañando los componentes del motor.

- Además, la gasolina no se quema correctamente en un motor diésel, lo que provoca un mayor desgaste y daños en los cilindros y los segmentos del pistón.

- Es probable que la gasolina también dañe el catalizador al quemarse, ya que genera un calor y una presión excesivos que el motor no puede soportar.

- Si se arranca un motor diésel con gasolina en el depósito, es probable que el coche funcione de forma irregular o se cale por completo.

En cuanto te des cuenta de que has echado el combustible equivocado en tu coche, debes actuar de inmediato y acudir a un mecánico profesional para que drene y limpie el depósito de combustible.