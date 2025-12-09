Pasaporte electrónico dominicano alcanza hito histórico al ingresar al Directorio de Llaves Públicas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

República Dominicana ha sido admitida oficialmente al Directorio de Llaves Públicas (PKD, por sus siglas en inglés) de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), un paso trascendental dentro del proceso de implementación del nuevo pasaporte electrónico dominicano y un hito que refuerza la posición del país en el sistema global de verificación de su documento de viaje.

La adhesión quedó formalizada durante la tradicional Ceremonia de Llaves, encabezada por el director general de Pasaportes, Lorenzo Ramírez, quien entregó el certificado oficial de la República Dominicana al secretario general de la OACI, Juan Carlos Salazar. Estuvieron presentes también el embajador dominicano ante la OACI, Bartolomé Pujals; el presidente de la Junta de Aviación Civil, Héctor Porcella; y el director de Gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajador Juan José Portorreal, en representación del canciller Roberto Álvarez.

“A partir de hoy, República Dominicana se integra a la comunidad internacional de más de 100 Estados y entidades que confían en el PKD para garantizar la autenticidad, seguridad y validación global de sus documentos de viaje. Este es un paso firme hacia fronteras más seguras, procesos migratorios más ágiles y un mayor reconocimiento internacional de nuestro país”, afirmó Ramírez.

El PKD es una plataforma internacional que permite compartir y validar de forma segura las claves públicas de los pasaportes electrónicos de los países miembros, lo que garantiza la autenticidad del documento a nivel mundial. Su adopción permitirá que los puestos fronterizos validen en tiempo real la autenticidad del pasaporte electrónico dominicano, reduciendo los riesgos de suplantación o alteración del documento, y garantizando un alto nivel de seguridad nacional e internacional.

El secretario general de la OACI, Juan Carlos Salazar valoró la integración del país al directorio público, tras asegurar que la misma ¨traerá beneficios para los millones de dominicanos que circulan, viajan y aportan a las economías de todo el mundo¨.

De su lado, el embajador Portorreal afirmó que este avance coloca al país a la altura de los estándares globales en identidad digital y seguridad fronteriza, reafirmando el compromiso del Gobierno con la modernización y la protección de los dominicanos en el extranjero.

En tanto, Héctor Porcella aseguró que ¨la integración del país al PKD no solo facilita la movilidad internacional, sino que fortalece la posición de República Dominicana dentro del sistema global de aviación civil, alineándola con los estándares de los Estados más avanzados en materia de documentos de viaje¨.

Como parte del proceso de adhesión, la República Dominicana entregó a la OACI su Certificado de la Autoridad de Firma del País (CSCA), requisito indispensable para que los Estados miembros puedan reconocer y verificar la autenticidad del pasaporte electrónico dominicano. Este certificado permitirá confirmar que cada documento ha sido firmado por la autoridad oficial del país y garantizar controles migratorios más rápidos, confiables y seguros.

Dirección General de Pasaportes como representante nacional

Con este ingreso, la DGP asume oficialmente la representación de la República Dominicana en el PKD. A partir de ahora, será la autoridad responsable de intercambiar con la OACI las credenciales criptográficas necesarias y garantizar que los pasaportes electrónicos dominicanos cumplan con los más altos estándares de seguridad global.

De esta manera, la DGP reafirma su compromiso con la seguridad, la eficiencia y la integración global, y da la bienvenida a una nueva etapa de confianza, reconocimiento y oportunidades para sus ciudadanos.