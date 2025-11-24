¿Qué pasó el 25 de noviembre? La historia detrás del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El 25 de noviembre de 1960, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal -conocidas como “Las Mariposas”- fueron asesinadas por órdenes del dictador Rafael Leónidas Trujillo. ¿Su “delito”?: oponerse a una de las tiranías más sangrientas de América Latina y soñar con una República Dominicana democrática.

Las tres hermanas formaban parte del movimiento clandestino 14 de Junio y se habían convertido en un símbolo de resistencia. Minerva, abogada; Patria, apasionada por la pintura; y María Teresa, amante de las matemáticas, rompieron los moldes de su época para enfrentarse a un régimen que no toleraba la disidencia.

Ese 25 de noviembre, las Mirabal fueron interceptadas por agentes de la policía secreta en una carretera de Salcedo. Ahorcadas, golpeadas brutalmente y posteriormente arrojadas dentro de un vehículo para simular un accidente, el intento de encubrir el crimen no fue suficiente para apagar su voz. Tenían entre 26 y 36 años, y dejaron cinco hijos en total.

La indignación nacional e internacional tras su asesinato aceleró el colapso de la dictadura, que caería meses después.

En 1999, reconociendo el impacto histórico de este feminicidio político, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha que hoy se conmemora en todo el mundo para denunciar y erradicar la violencia de género.

Las Mariposas siguen volando: su memoria se mantiene viva como símbolo de valentía, resistencia y justicia, recordando que la lucha continúa.