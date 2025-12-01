¿Pensamientos negativos? Técnicas para combatirlos

Publicado por Lily Luciano Creado: Actualizado:

Los pensamientos negativos pueden afectar el bienestar emocional, mental e incluso físico, dificultando la concentración y generando estrés. Una realidad que está siendo abordada por profesionales de la salud incluyendo investigadores de la Universidad de Harvard quienes han identificado un método sencillo para controlar las ideas intrusivas.

Este método innovador impulsado por la prestigiosa Universidad Norteamericana nos brinda algunas estrategias para superarlas. La estrategia que consiste en combatir estos pensamientos y mejorar el bienestar emocional se denomina: el etiquetado de emociones.

El etiquetado de emociones es una estrategia científicamente respaldada que nos permite romper el ciclo de los pensamientos negativos. Con solo unos segundos de práctica diaria, podemos recuperar el control de nuestra mente y promover una mejor salud emocional.

Este táctica consiste principalmente en nombrar conscientemente la emoción que estamos experimentando, lo que ayuda a reducir su intensidad y frecuencia. Y es que, según explica un artículo publicado por Harvard, cuando identificamos y nombramos emociones como ansiedad, frustración o tristeza, activamos áreas del cerebro relacionadas con el control emocional.

Esto disminuye la actividad en regiones vinculadas al estrés y la angustia, ayudándonos a gestionar mejor nuestros sentimientos. Harvard ha demostrado que este método permite recuperar la calma y mejorar la claridad mental en pocos segundos.

Para aplicar esta técnica, cuando aparezca un pensamiento negativo, detente un momento y nómbralo mentalmente o en voz alta. Hacerlo regularmente te ayudará a entender mejor tus emociones y reducir su impacto. También puedes complementar esta práctica con estrategias como la meditación o la escritura reflexiva, potenciando sus beneficios.

Maureen Salamon, editora ejecutiva de Harvard Women's Health Watch, subraya la importancia de prestar atención a nuestra forma de hablar para eliminar estos pensamientos negativos. La especialista sugiere evitar el uso de la palabra “debería”, ya que conlleva sentimientos de culpa y resentimiento por lo no logrado.

Por su parte, la psicóloga Jacqueline Samson, del Hospital McLean afiliado a Harvard, explica que las ideas negativas automáticas suelen surgir cuando uno se siente ansioso o deprimido. Samson propone varias estrategias para combatirlas:

Reservar un momento para reflexionar:

En lugar de caer en pensamientos polarizados de bueno o malo, éxito o fracaso, es importante entender que las cosas rara vez son tan desastrosas como parecen.

Registrar tus pensamientos:

Anotar tus pensamientos y emociones te permite obtener una perspectiva más objetiva de lo que te está sucediendo.

Evaluar las pruebas:

Identificar y emplear todas las herramientas y habilidades disponibles para aprovechar nuevas oportunidades es crucial. Si se percibe un principio de depresión, es esencial adoptar un enfoque integral que combine diversas estrategias.

Algunas recomendaciones incluyen:

Buscar ayuda profesional:

Hablar con un médico, psicólogo o psiquiatra para obtener un diagnóstico preciso y recibir orientación sobre el tratamiento más adecuado.

Medicación

En algunos casos, los antidepresivos pueden ser necesarios para equilibrar los neurotransmisores en el cerebro y aliviar los síntomas de la depresión. Es importante seguir las indicaciones del médico.

Ejercicio físico

La actividad física regular puede mejorar el estado de ánimo al liberar endorfinas, reducir el estrés y mejorar la calidad del sueño.

Cuidado personal

Practicar técnicas de relajación, como la meditación, el yoga o la respiración profunda, puede ayudar a reducir la ansiedad y el estrés y mantener una rutina diaria estructurada puede proporcionar estabilidad y prevenir el aislamiento social.

Apoyo social

Mantenerse conectado con amigos y familiares puede brindar apoyo emocional y reducir el sentimiento de soledad.

Evitar alcohol y drogas

Estas sustancias pueden empeorar los síntomas de la depresión y dificultar el tratamiento.

Los pensamientos negativos pueden ser debilitantes, pero no tienen por qué dominar nuestras vidas.

Siguiendo las estrategias recomendadas por las expertas de Harvard, es posible gestionarlos y promover una mente más saludable y equilibrada. Con la práctica y el apoyo adecuado, todos podemos aprender a combatirlos.