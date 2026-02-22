Periodista de los periódicos Hoy y El Nacional pone libro en circulación

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

SAN FRANCISCO DE MACORIS.- Con la presencia de diversas personalidades académicas, políticas y empresariales, fue puesto en circulación el libro, “Brian A. DePeña, Biografía de un Líder”, de la autoría del corresponsal de los periódicos HOY y El Nacional, en la provincia Hermanas Mirabal, periodista, politólogo y escritor Rafael Santos.

La actividad se llevó a cabo en el Anfiteatro de la Universidad Católica Nordestana (UCNE) y la misma fue encabezada por el alcalde de la ciudad de Lawrence, Brian DePeña (autografiado), el rector del citado alto centro académico, Doctor, Isaac García de la Cruz y el presidente de la Liga Municipal (LMD)) Víctor D ́ Aza.

Al dirigirse a los presentes, D ́ Aza quien tuvo a su cargo la presentación de la obra, valoró “El libro: Brian A. DePeña, Biografía de un Líder, Sus orígenes, su pasión, sus sueño…” escrita por el citado periodista salcedense Rafael Santos, es más que un libro, el ejemplo mismo de lo que es el esfuerzo y las idealizaciones de un individuo que huyéndole a los inconvenientes de la época, se monta en una yola para desafiar las embravecidas aguas del Mar Caribe, dijo.

Indicó, que su autor con una memoria fotográfica, relata los difíciles momentos que junto a otras 32 personas pasara Brian cuando decidió tomar una yola para irse a Puerto Rico, entre los que también se encontraba el hoy alcalde de Boca Chica, Ramón Candelaria.

“Brian A. DePeña, Biografía de un líder, es más que todo el ejemplo de un hombre que al llegar a Lawrence, donde conviven miles de dominicanos, vio más que los desafíos mismo de una ciudad en plena decadencia, la oportunidad para desarrollar los sueños de un hombre que se forjó al calor de los inconvenientes.

De su lado, Brian DePeña emocionado, manifestó su agradecimiento al autor y periodista, de quien dijo hizo un notable sacrificio para que su vida hoy día sea conocida en muchas partes del mundo a través de dicha obra, la cual según indicó se hacen los aprestos para ser traducida al idioma ingles y la realización de un documental.

En el acto habló el rector de la UCNE Isaac García de la Cruz, dijo que Brian es un ejemplo de lo que es la resiliencia de un dominicano que a través de sacrificios y riesgos ha podido levantar un imperio económico y ocupar posiciones de importancia en los Estados Unido.

Mientras que el autor de la obra Rafael Santos, solo se limitó a decir, que la obra constituyó un desafío y sobre todo, una satisfacción al descubrir no solo al Brian político o empresario, sino al servidor social, al ente que a través del trabajo ha hecho de su vida una inspiración para los que día a día buscan su desarrollo a través del sano trabajo y la disciplina.

En la actividad además participaron, la gobernadora de la provincia Hermanas Mirabal Lissette Nicasio, los alcaldes de San Francisco de Macorís, Alex Díaz, de Salcedo Juan Ramón Hernández y el regidor Jordy Rojas, entre otros.