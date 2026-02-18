Periodistas se suman a Coopnaprensa

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La presidenta del Consejo de Administración de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de la Prensa (Coopnaprensa), Mercedes Castillo, agradeció a nombre de la directiva a los periodistas, fotoperiodistas y reporteros gráficos que participaron de la jornada de inscripción de nuevos socios del Gran Santo Domingo.

Durante las palabras de bienvenidas a los nuevos socios, a cargo de Luis Pérez Novas, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), y de Manuel Ureña, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), ambos agradecieron la decisión de los nuevos integrantes.

Mercedes Castillo, expresidenta del CDP, entregó sus libretas con su primer ahorro a los afiliados, durante la jornada efectuada en la Sala Digital del CDP. En un ambiente de entusiasmo los periodistas manifestaron su fe y confianza en la institución que los acoge a partir de ahora para sus ahorros.

Entre los nuevos socios de Coopnaprensa figuran: Dania Goris, Napoleón Beras, Claridania Moronta, Andrés Deveaux, José Ramón Suero, Arsenio Hernández, Belkis Ramírez, Paula de la Cruz, entre otros.