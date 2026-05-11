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Pregúntele al cónsul

¿Una persona puede ingresar con teléfonos celulares y relojes inteligentes a la Sección consular?

"Los solicitantes no podrán hacer ni recibir llamadas telefónicas y solo podrán escuchar audio a través de audífonos", indicaron.

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Los solicitantes de visas estadounidenses y los ciudadanos estadounidenses que buscan servicios en la embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo pueden traer sus teléfonos celulares y relojes inteligentes a las áreas de espera de la Sección Consular, mientras permanezcan apagados o en modo silencioso. 

Así lo dio a conocer este lunes la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana. 

"Los solicitantes no podrán hacer ni recibir llamadas telefónicas y solo podrán escuchar audio a través de audífonos", indicaron.

Precisaron además que está prohibido tomar fotos o grabar videos o audio dentro de las instalaciones de la embajada y el área de espera consular. 

"Las personas que se identifiquen grabando con su dispositivo electrónico deberán eliminar cualquier grabación y se les retendrá su teléfono hasta que salgan", puntualizaron. 

Resaltaron además que las personas que se nieguen a entregar su teléfono serán retiradas de la Sección Consular y deberán programar una nueva cita.

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