Pesó 200 kilos y hoy impulsa lucha contra la obesidad: estas son las claves médicas para detectarla y tratarla

José Arturo Vega cuenta que no podía viajar en bus ni en tren. “Simplemente no cabía y tampoco podía caminar largas distancias”. Por dicha en el trabajo no me discriminaron y mas bien me apoyaron”, cuenta este hombre que vivió con obesidad mórbida durante años, pero quien ha logrado bajar 85 kilos y continua su esfuerzo diario; ahora también como activista, Director de la Asociación de Lucha Contra la Obesidad y del programa Hablemos de Obesidad y salud .

Fedefarma se solidariza y une esfuerzos con asociaciones de pacientes, instituciones públicas y organizaciones internacionales que buscan frenar esta enfermedad y sus efectos. En el mundo, datos de la OMS estiman que 2 de cada 8 personas viven con obesidad. De acuerdo con el Observatorio de la Federación Mundial de Obesidad, en República Dominicana 16,6% de personas adultas tiene obesidad y 28,1 sobrepeso; 13 de cada 100 hombres tiene obesidad y 27,8 tiene sobrepeso. Además, 20,8% de las mujeres tiene obesidad y 29,7sobrepreso. El costo económico total de la obesidad y el sobrepreso como porcentaje del PIB es 2,26%.

“Desde Fedefarma nos solidarizamos con los millones de personas que viven esta enfermedad en República Dominicana, la región y el mundo. Reconocemos el impacto que esta enfermedad tiene en la vida de quienes la padecen y en sus familias. Desde el sector farmacéutico, estamos comprometidos continuar con la investigación e innovación constante en el desarrollo de tratamientos efectivos que ayuden a combatir esta enfermedad. No obstante, sabemos que la mejor cura surge del esfuerzo conjunto. Es fundamental que los sistemas de salud motiven a las personas a buscar y recibir ayuda integral especializada. Solo entre todos lograremos poner freno a la obesidad y reducir su gran impacto socioeconómico en los sistemas de salud y la economía en general”, comentó Carmen Da Silva, Directora de Fedefarma para el cluster República Dominicana y Panamá.

De acuerdo con don José, fue una doctora la que lo impulsó a ponerle freno a la obesidad, cuando lo hizo reflexionar de que realmente tenía un problema y para él, ese es el re inicio de la solución reconocer que se tiene un problema y buscar ayuda especializada, “no en falsos medicamentos, ni en cualquier red social, que terminan estafando”.

Una emergencia pública, que requiere solución conjunta

La obesidad está relacionada con el desencadenamiento de 200 enfermedades y padecimientos. Es por eso que Fedefarma consultó a especialistas de los laboratorios farmacéuticos como Merck, Novo Nordisk y Roche sobre conceptos y pasos básicos para detectar tempranamente esta enfermedad.

“Lejos de estigmatizar a las personas con sobrepeso, como sociedad debemos entender que la obesidad no es un tema de juicio, no es un tema solamente estético, es un problema de la persona, de su entorno, de su comunidad. Es una enfermedad crónica. Entonces debemos de verla como tal, entenderla como un desafío de salud pública que requiere la educación tanto del público en general, del paciente como del mismo sistema de salud. Los médicos de atención primaria debemos de explicar y hacer conciencia sobre lo qué es y los síntomas de alarma”, Verónica Hernández, Directora médica de Merck Centroamérica y El Caribe.

“La obesidad no es un problema estético, se considera una enfermedad que genera un estado inflamatorio sistémico. Es decir, no solamente es la ganancia de peso y el acúmulo de tejido graso, sino que esto genera una cascada de inflamación a nivel de todo el organismo, de órganos esenciales y esto trae consecuencias cardiometabólicas. Especialmente es un factor predisponente para tener resistencia a la insulina, a desarrollar diabetes y otros problemas como pueden ser la hipertensión y el aumento en los niveles de colesterol”, Sebastián Arellano, Director médico de Roche para el Caribe, Centroamérica y Venezuela.

“Nuevos estudios publicados en la Revista Lancet y de la Sociedad Europea para el estudio de la Obesidad, señalan que esta enfermedad es más grave de lo que ya creemos. Cerca del 50% de personas en América Latina ya serían obesas. Ahora además del Índice de Masa Corporal (peso/estatura) hay otra medición como es la medida de la cintura, divida entre la estatura. Y si este resultado es mayor de 0.5 y el índice de masa corporal es mayor de 24.99 y la persona tiene una enfermedad relacionada a obesidad, indica que la persona tiene obesidad”, Eric Pasco, Gerente médico de Novo Nordisk para obesidad CA y El Caribe

Los pasos básicos para ganarle a la obesidad

De acuerdo con los especialistas consultados es importante:

Revisar los antecedentes familiares. El riesgo aumenta si padres, madres, hermanos o hermanas tienen obesidad.

El riesgo aumenta si padres, madres, hermanos o hermanas tienen obesidad. Observar los cambios en el cuerpo, caracterizados por un aumento en el peso de más del 10% durante el último año.

caracterizados por un aumento en el peso de más del 10% durante el último año. Prestar atención al crecimiento de su cintura o “barriga”

Evitar las “ pastillas mágicas ” que venden por doquier.

” que venden por doquier. Conversar sobre los tratamientos que son recetados por especialistas, producidos por laboratorios farmacéuticos que llevan décadas y hasta siglos de investigación.

Observar la “ acantosis nigricans ” es una afección cutánea caracterizada por manchas oscuras, gruesas y de aspecto aterciopelado en pliegues como cuello, axilas e ingles. Generalmente indica resistencia a la insulina, obesidad, trastornos hormonales (SOP)

” es una afección cutánea caracterizada por manchas oscuras, gruesas y de aspecto aterciopelado en pliegues como cuello, axilas e ingles. Generalmente indica resistencia a la insulina, obesidad, trastornos hormonales (SOP) Analizar si le da mucho gusto a los antojos por dulces

Hacerse exámenes anuales: Triglicéridos, presión arterial, diabetes, hígado graso, ácido úrico, colesterol.

Triglicéridos, presión arterial, diabetes, hígado graso, ácido úrico, colesterol. Hacer caminatas de paso rápido, de 30 minutos al menos 3 veces por semana.

Comer balanceado, incluyendo verduras y frutas.

Cifras de interés según OMS

En 2025, circuló el dato de que 1000 millones de personas en el mundo eran obesas.

Desde 1990, la obesidad se ha duplicado con creces entre los adultos de todo el mundo y se ha cuatriplicado entre los adolescentes.

En 2022, 2500 millones de adultos (18 años o más) tenían sobrepeso. De ellos, 890 millones eran obesos.

En 2022, el 43 % de los adultos de 18 años o más tenían sobrepeso y el 16 % eran obesos.

En 2024, 35 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso.

En 2022, más de 390 millones de niños y adolescentes de 5 a 19 años tenían sobrepeso, de los cuales 160 millones eran obesos.

Sobrepeso: IMC igual o superior a 25.

Obesidad: IMC igual o superior a 30.

