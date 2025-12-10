Pino Limón, aroma y belleza

Publicado por Lily Luciano Creado: Actualizado:

Los pinos limón son muy famosos por su peculiar aroma a limón, estos no suelen superar los 2 metros de altura, tiene como característica un color verdoso claro con una mezcla de amarillo en sus puntas. Esta planta ornamental no requiere de muchos cuidados, solo se debe tener cuidado en que nunca se deshidraten y cuidarlos de la exposición del sol en el verano.

A la hora de elegir las especies de plantas para decorar dentro o fuera de la casa, no solo se debe tener en cuenta sus cuidados y el clima al que pueden someterse, su belleza y aroma son otros motivos para elegir una u otra especie. Y dentro de la categoría de árboles que no solo dan alegría a la casa o el jardín, sino que también lo impregnan de una agradable fragancia se sitúa el pino limón. Esta variedad de ciprés puede colocarse tanto dentro como fuera de casa.

Su nombre se debe al característico aroma a cítricos que desprenden sus hojas, especialmente al tacto.

Además, otro de sus elementos diferenciadores es su forma piramidal y hojas de color verde amarillento, de entre 1 y 2 metros de tamaño.

El pino limón es también conocido como ciprés limón, cedro limón o criprés de Monterrey, debido a que es originario de la bahía de Monterrey, al sur de California, en Estados Unidos. Es muy habitual verlo también en zonas costeras de las Islas Canarias, donde se introdujo a modo ornamental.

¿Cómo debe ser el sustrato y abono del ciprés limón?

Esta planta que no soporta los excesos de humedad, por lo que es clave proporcionarle un sustrato con un buen drenaje.

Para ello, lo más adecuado es que esté compuesto por una mezcla de tierra y arena que evite que el agua se pueda estancar alrededor de las raíces. También puedes añadir un poco de grava para mejorar el drenaje.

En cuanto al abono, el ciprés limón prefiere un abono para plantas acidófilas cada tres meses aproximadamente y aplicado siempre según las instrucciones del fabricante.

Una elegante elección

Esta planta es ideal para decorar en Navidad por su aroma fresco y color verde brillante, aportando un toque natural y elegante a tu hogar, opta por luces led, esferas o lazos.