El planeta te está hablando: señales del cambio climático que ya afectan tu día a día

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Cada 22 de abril se conmemora el Día Mundial de la Madre Tierra, una fecha que, según la Organización de las Naciones Unidas, busca llamar la atención sobre el deterioro ambiental y la urgencia de tomar medidas.

“La Madre Tierra claramente nos pide que actuemos”, advierte el organismo.

La ONU señala que fenómenos como el calor extremo, los incendios forestales, las inundaciones y la contaminación de los océanos (cada vez más llenos de plástico y con mayor acidez) ya están afectando a millones de personas en todo el mundo.

Un deterioro acelerado

El organismo alerta que el cambio climático y las actividades humanas están acelerando la degradación del planeta.

Factores como la deforestación, el cambio de uso del suelo, la producción agrícola y ganadera intensiva, así como el comercio ilegal de vida silvestre, están impactando directamente la biodiversidad.

Cada año, el mundo pierde alrededor de 10 millones de hectáreas de bosques, una superficie comparable a la de Islandia, señala la ONU.

Además, advierte que cerca de un millón de especies animales y vegetales se encuentran en peligro de extinción.

Un problema del presente

Lejos de ser una amenaza futura, el cambio climático ya muestra efectos visibles.

Entre ellos, la reducción de glaciares y capas de hielo, el deshielo temprano de ríos y lagos, así como cambios en los ciclos naturales de plantas y animales, que han comenzado a modificar sus hábitats y patrones de crecimiento.