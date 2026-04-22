Plantas que atraen la abundancia

Publicado por Lily Luciano Creado: Actualizado:

Las plantas que atraen el dinero, la fortuna y la abundancia, de acuerdo a la centenaria filosofía china del Feng Shui, son un regalo de la naturaleza para los amantes de las plantas. Ya sea para tu casa, tu oficina o negocio, estas habitantes del mundo son esenciales para atraer la energía positiva a tu entorno. Además, lucirán hermosas y algunas de ellas son fáciles de cuidar.

Algunas especies, por sus formas, colores y simbolismos, son especialmente valoradas por su capacidad para atraer dinero y abundancia. Desde el bambú de la suerte hasta la planta de jade, estas no solo embellecen el entorno, sino que también activan el flujo energético que favorece la estabilidad financiera, el éxito y las oportunidades económicas.

Grandes, pequeñas o frondosas, en esta lista hay algo para todos los gustos. Sigue leyendo, conócelas y descubre la forma más natural de atraer el dinero a tu entorno.

Bambú de la suerte

La planta ideal para aquellos que quieren atraer la buena fortuna pero no quieren tener una planta demandante en cuidados. Es una de las favoritas del Feng Shui para atraer la buena suerte y la energía positiva, es poco costosa y requiere de cantidades moderadas de luz y agua.

Planta de Jade o Árbol de la Abundancia

Conocida con ambos nombres, esta es otra de las plantas que definitivamente debes tener en tu lugar de trabajo u hogar, si lo que quieres es que el dinero fluya. Esta planta pertenece a la familia de las crasuláceas y es originaria de Mozambique.

Albahaca

Una de las plantas favoritas de los chefs o todo aquel que ame la gastronomía y que definitivamente, no puede faltar en tu cocina. Esta planta aromática es un verdadero imán de la buena fortuna y un repelente que te protegerá de la energía negativa.

Requiere una buena dosis de sol y debe mantenerse húmeda, aunque debes tener cuidado de no sobre hidratarla.

Opuntia

Si eres fan de los cactus y de las especies raras, no dudes en adquirir una de estas bonitas plantas de la suerte, ya que son pequeños cactus redondos con algunos brotes que parecieran ser coronas. Estos deben estar cerca de una ventana, pero lejos de la puerta.

Planta de la fortuna china

Esta planta tiene un aspecto peculiar que la ha convertido en la predilecta de los diseñadores de interiores, pues sus hojas son redondas y parecen monedas, se debe colocar cerca de la puerta.