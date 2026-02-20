“Plasmando Sueños” se expande a Providence con enfoque en mentalidad y acción

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La plataforma de crecimiento y empoderamiento “Plasmando Sueños”, celebrará su sexta entrega el próximo 22 de febrero en la ciudad de Providence, Rhode Island, consolidándose como un evento transformacional e integral para toda la familia.

En esta nueva etapa, la experiencia amplía su alcance para reunir no solo a mujeres emprendedoras y líderes comunitarias, sino también a familias completas y miembros de la diáspora dominicana, bajo una propuesta renovada enfocada en los hábitos sostenibles, la acción estratégica y la reprogramación consciente de la mentalidad.

Con una trayectoria afianzada en Nueva York, Boston y República Dominicana, Plasmando Sueños se ha convertido en una experiencia vivencial que trasciende el tradicional “vision board”, apostando por un enfoque estructurado que combina propósito, planificación y ejecución.

En esta edición 2026, el evento impulsa un cambio de narrativa: pasar de soñar a accionar.

Bajo el eje temático “Conciencia, hábitos y acción”, las participantes trabajarán herramientas prácticas para transformar metas en sistemas sostenibles de crecimiento personal y profesional.

El programa contará con la participación de destacadas conferencistas como Caroline Taveras, coach y facilitadora enfocada en el desarrollo de hábitos conscientes y sostenibles, quien presentará el tema “La relación contigo que transforma tu vida”; Nilvia Sención, mentora y conferencista en crecimiento personal y diseño de vida con propósito, con la ponencia “Del sueño al movimiento: crea tu plan de acción para 2026”; y Carlos Tatis, comunicador y facilitador de conversaciones profundas, quien desarrollará la conferencia “Reprograma tu mentalidad: deja de sobrevivir y empieza a crear”.