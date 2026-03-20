Plataforma "Rundy" impulsa la movilidad digital en República Dominicana

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Santo Domingo.- RUNDY es la primera plataforma de Carsharing que ofrece servicios de reserva y alquiler de vehículos entre particulares en la República Dominicana, posicionándose como una propuesta innovadora que transforma la forma en que los usuarios acceden a la movilidad en el país.

La empresa dominicana celebra su quinto aniversario consolidándose en el sector, tras su lanzamiento oficial en 2021 con un modelo digital que apuesta por la tecnología, la accesibilidad y la economía colaborativa, facilitando soluciones modernas adaptadas a las nuevas dinámicas de transporte.

“Cumplir cinco años representa la validación de una visión que nació para innovar en la movilidad dominicana. En RUNDY apostamos por un sistema más accesible, eficiente y colaborativo, donde la tecnología conecta oportunidades reales para todos”, expresó Alexis Ogando Márquez, CEO de la empresa.

Desde su llegada al mercado, RUNDY ha marcado un precedente al ofrecer un servicio completamente digital que funciona como un "Airbnb de vehículos" que permite a los usuarios reservar de forma rápida, con opciones adaptadas a distintos presupuestos y necesidades. Su propuesta integra una amplia variedad de automóviles, disponibilidad en múltiples ubicaciones y un sistema basado en confianza, donde propietarios y usuarios están debidamente verificados.

Colaboraciones en el mundo artístico

Como parte de su crecimiento y posicionamiento en el mercado, la plataforma ha desarrollado alianzas y colaboraciones con figuras del ámbito artístico como El Poeta Callejero, la cantante Haslymisic y El Grupo Extra, quienes han confiado en el servicio para asistir a eventos importantes, fortaleciendo su presencia en escenarios vinculados a la movilidad urbana, el turismo y la innovación.