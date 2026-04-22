Playa Nueva Romana celebra su Easter Egg Hunt con una encantadora jornada familiar

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- En un ambiente lleno de alegría, color y espíritu familiar, Playa Nueva Romana celebró su esperado Easter Egg Hunt, una experiencia diseñada para el disfrute de toda la comunidad, donde residentes, propietarios y visitantes compartieron una tarde inolvidable.

Los jardines del Parque Los Flamboyanes se llenaron de sonrisas y emoción con la tradicional búsqueda de huevos de Pascua, protagonizada por los más pequeños junto al Conejo de Pascua, quien acompañó cada momento con entusiasmo y cercanía.

Canastas en mano, los niños recorrieron los espacios en una divertida dinámica cargada de sorpresas y dulces descubrimientos.

Imágenes del evento

La jornada estuvo marcada por una animación temática en vivo, personajes encantadores que dieron vida al evento y una variada propuesta de entretenimiento pensada para todas las edades. Inflables, show de magia y caricaturista formaron parte de las experiencias que mantuvieron la energía y la ilusión durante toda la tarde.

Como parte del recorrido, los asistentes también disfrutaron de una estación de snacks con algodón de azúcar, palomitas y frío frío, complementando un ambiente festivo y acogedor para toda la familia.

El evento contó además con la participación de reconocidas marcas patrocinadoras como Café Santo Domingo, Duracell, Cortés & Hermanos, Aqualit, Enterex, Cañado, Zuka, Arleking y Dulceado quienes se sumaron a esta celebración con experiencias especiales, aportando valor y cercanía a cada uno de los asistentes.

Imágenes del evento

La jornada concluyó con la entrega de canastas, regalos y múltiples sorpresas, dejando momentos memorables en cada familia participante.

“Nos llena de satisfacción crear espacios donde las familias puedan compartir, conectar y disfrutar juntos. Este Easter Egg Hunt, celebrado por segundo año consecutivo, es una muestra del compromiso que tenemos con nuestra comunidad, fomentando experiencias que enriquecen la convivencia y celebran el valor de vivir en un entorno único”, expresó Rossy Santana, Sub-Directora de Marketing.

Con iniciativas como esta, Playa Nueva Romana continúa fortaleciendo su propuesta de valor, promoviendo un estilo de vida donde el bienestar, la diversión y la vida en comunidad se convierten en protagonistas.