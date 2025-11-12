Playa Nueva Romana y Fundación Reys Of Tomorrow se combinan para mezclar deporte y solidaridad

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Playa Nueva Romana, en alianza con la Fundación Reys of Tomorrow, realizó un encuentro especial que combinó deporte, solidaridad y estilo de vida, reuniendo a atletas nacionales e internacionales, empresarios y representantes de medios de comunicación en una experiencia exclusiva con propósito social.

Durante varias jornadas, los invitados disfrutaron de un programa de actividades en el exclusivo residencial turístico que incluyó prácticas de golf y pádel, así como una espectacular sesión de golf nocturno en el campo iluminado, donde los participantes vivieron una experiencia única golpeando bolas luminosas bajo las estrellas, disfrutando la compañía de amigos y familiares, donde los fundadores de la fundación la presentaron y dieron a conocer sus diferentes programas de apoyo.

Más allá del deporte, el evento tuvo un profundo componente humano. La visita al Batey Angelina se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la experiencia. En este encuentro, jugadores, empresarios, ejecutivos, influencers y medios se unieron para compartir con los niños de la comunidad, entregándoles mochilas, uniformes, clavos, guantes, pelotas y bates, reafirmando el compromiso conjunto con la solidaridad y la esperanza.

“Nos llena de satisfacción poder ser parte de iniciativas que trascienden el deporte y se convierten en plataformas para transformar vidas. En Playa Nueva Romana creemos que el bienestar se construye desde la empatía, la solidaridad y el trabajo en equipo”, Rosa Lilly Zapata, directora comercial y marketing del residencial.

El evento forma parte del compromiso continuo de Playa Nueva Romana con el desarrollo social sostenible y su apuesta por promover un estilo de vida responsable, saludable y solidario, fortaleciendo alianzas con instituciones que contribuyen al bienestar de las comunidades más necesitadas.