Playa Nueva Romana inaugura su primer parque canino: The Paw Zone

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Playa Nueva Romana anuncia con orgullo la apertura oficial de The Paw Zone, su nuevo parque canino, un espacio especialmente diseñado para que las mascotas disfruten de actividades al aire libre en un entorno seguro, moderno y adaptado a sus necesidades.

The Paw Zone nace como parte del compromiso de Playa Nueva Romana con el bienestar integral de sus residentes y visitantes, promoviendo un estilo de vida activo, la convivencia responsable y el fortalecimiento del vínculo entre las personas y sus mascotas. Este nuevo parque ofrece áreas amplias para el esparcimiento canino, zonas de juego, espacios de descanso y un diseño pensado para garantizar seguridad y comodidad tanto para los perros como para sus dueños.

“La apertura de The Paw Zone representa un paso más en nuestra visión de crear una comunidad inclusiva, familiar y pet-friendly, donde cada miembro del hogar, incluyendo las mascotas, tenga espacios adecuados para disfrutar”, expresó Lady Diana Martínez, Gerente Comercial de Playa Nueva Romana

Durante la actividad de inauguración los propietarios, residentes e invitados especiales disfrutaron de una jornada pensada para el disfrute de las mascotas y sus propietarios que incluyó degustación de snacks y estación de helados para los caninos, charla veterinaria sobre el cuidado responsable de los animales, además de souvenirs y otras sorpresas preparadas por los patrocinadores de esta apertura.

LESLIE MEDINA, CASAR DE LEON Y TOMAS

Ubicado dentro de Playa Nueva Romana, en el residencial Bonaire, The Paw Zone se convierte en un punto de encuentro para los amantes de los animales, fomentando la socialización canina y el uso responsable de espacios comunes en un ambiente natural, seguro y bien cuidado.

Con esta iniciativa, Playa Nueva Romana reafirma su Estilo de Vivir bajo su liderazgo como un destino residencial y turístico innovador, que integra calidad de vida, naturaleza y servicios pensados para toda la familia.

Agradecemos a las marcas aliadas su apoyo en esta iniciativa tan especial: JMF Clínica Veterinaria, Seguros Sura, Fundación Pata Verde,Dogma RD, Aqualit, Revista The Healthy Way, Royal Canin, MC Groomer Pet’s & Spa, Clínica Veterinaria Dra. Estela Delance, Patitas, Bakery Pet Shop, Clínica Veterinaria Giráldez Medina, Febreze Latam y Viva Eco.